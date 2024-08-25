內地IBM傳上千員工「無預警遭收回權限」　或有新一波裁員

過去兩年，美國科技公司IBM在全球進行多次裁員，現傳出「IBM中國」於23日晚關閉研發和測試崗位員工上千人訪問權限。一位實驗室技術員工稱此前沒有任何預兆，內媒分析或有新一波裁員。

據《界面新聞》24日報道，稱從多位「IBM中國」員工處獲悉，該公司關閉許可權限前公司員工正常上下班，甚至一些技術員工還處於加班狀態。目前，這些員工已從通訊軟體的產品群組被移除，無法通過VPN登陸公司內網，但仍可訪問郵件。

報道指出「IBM中國」在內地有多個分公司，此次被收回權限的員工屬於IBMV，下設CDL（IBM中國開發中心）和CSL（IBM中國系統中心），主要負責研發和測試。上述員工稱，據其瞭解，包括北京、上海、大連等各地研發和測試崗位員工權限均被收回，涉及人數大約有一千多人；售後、諮詢部門仍正常持有存取權限。

目前，員工尚不清楚公司做出這項決策的原因。最新消息是，公司已通知被收回權限的員工於26日進行談話，參與線上會議。截至發稿「IBM中國」尚未做出回應。

一名「IBM中國」內部員工稱，去年CDL有產品線被裁，公司給出的賠償為N+3，緩衝期達一年。社交媒體上，有員工表示今年3月收到裁員通知，直到7月底離開公司。