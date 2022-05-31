內地KFC傻鴨成行騙道具！浙男欲藉鴨發財反失4000多元

近日在內地掀起搶購熱潮的肯德基六一兒童節套餐玩具「傻鴨音樂盒」，成為騙徒行騙工具！

浙江義烏一名姓李男子見肯德基傻鴨音樂盒有極大商機，一件貨都無就在網購平台聲稱有售，打算一邊接訂單一邊等「供應商」找上門。李男萬萬沒想到，「供應商」出現了、訂單接到了、錢轉帳給「供應商」了、「供應商」發貨運單編號都有了，結局卻是突然被「供應商」封鎖，一場發財大計頓成泡影，還倒蝕4,000多元(人民幣，下同)。

案情指，李男在網購平台聲稱「有賣鴨」後不久，就有人主動聯絡，聲稱可以提供貨源。李男加對方微信詳談，得知每隻只需45元後非常滿意，但為免被騙，要求對方先寄3個樣本來看看，並支付了買樣本的費用。沒多久，「供應商」傳運單編號給李男，聲稱樣本已寄出。李男核實後大為安心，開始以每隻85元接收訂單，還越接越多，遂急忙向「供應商」大手訂購並支付4,000多元。

到上周三，李男估計樣本就快寄到，再打開物流追蹤頁面，卻發現對方已取消發貨；想上微信「找晦氣」，卻發現已被對方封鎖。李男意識到被騙，立即報警。

警方提醒網絡交易不應脫離交易平台

義烏警方表示，詐騙分子長期潛伏在各大網絡平台，利用受害人急於成交的心理，以出售或購買產品為藉口，獲取受害人信息，添加平台以外的通訊聯繫方式，引導受害人脫離平台交易，從而規避平台資金監管，實現詐騙目的。義烏警方提醒，網絡交易一定要選擇有信譽而且有認證的正規商戶，不要輕信陌生人，交易亦一定不能脫離平台，更不能私下向陌生人匯款。

網民網購傻鴨音樂盒 收到迷你傻鴨

另一邊廂，浙江舟山也有人在網上購買肯德基傻鴨音樂盒，支付720元後被賣家封鎖，於是報警。微博則有多名網民表示，經團購或在二手交易平台「閑魚」購買肯德基傻鴨音樂盒，結果雖然收到的也是傻鴨，但根本只是一隻體積小很多、不會動又不會播音樂的普通傻鴨。

