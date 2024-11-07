內地M巾被爆長度縮短疑偷工減料　多個品牌稱正常誤差　網民「又唔見增長」(有片)

每個女性每月都要應付生理期，衞生巾等基本上是不可或缺。近日，內地有博主發起一個活動，鼓勵女性動手測量自用衞生巾品牌的衞生巾長度。多個網民響應並將結果分享，有網民測量9個衞生巾品牌，結果長度都比包裝標示為短，其中一款不帶包裝邊(僅棉芯部分)的最大偏差為5厘米，意味一片標示長度為35厘米的衞生巾，可吸水部分僅有30厘米，縮短逾14%。
綜合《新聞晨報》、《頭條新聞》等內地媒體報道，不少網民響應博主，測量了平時使用的衞生巾，發現長度存在「偷工減料」的問題。有網民發文指，包裝上標注24.5厘米長的衞生巾，實測僅為23.5厘米；另一網民測量9個衞生巾品牌，結果長度都比包裝標示為短，其中一款不帶包裝邊(僅棉芯部分)的最大偏差為5厘米，意味一片標示長度為35厘米的衞生巾，可吸水部分僅有30厘米，縮短逾14%；還有百萬粉絲博主「A萌不太萌」發布測評，發現多個品牌的衞生巾，長度都與所標示的長度不符，並發現有品牌宣傳「加大加寬」，實際內裡真正吸水的棉花部分，根本沒有做加寬處理，怒斥：「所有的衞生巾品牌，停止糊弄！」許多網民紛紛測量自己購買的衞生巾，大部分對結果都感失望或不滿，亦有熱心網民總結，絕大多數品牌產品的標示長度、實際長度和夾棉長度都存在長度偏差，且大多為縮短4%，甚至有更短。
多個衞生巾品牌回應長度有偏差問題
報道引述據國家標準全文公開系統發布的衞生巾(護墊)標準顯示，衞生巾和衞生巾護墊的全長偏差指標規定均為「±4%」(正負4%)。多個品牌就衞生巾長度疑「偷工減料」問題作出回應，大部分指產品長度有偏差屬於正常誤差。本港有售的品牌「高潔絲」(Kotex)回應指：「衞生巾實際綿長沒有具體數值，產品規則大小生產時使用的是固定模具，而且是全自動化流水線生產，尺寸波動遠低於國際，國際是允許有波動的，不影響使用，符合國家衞生安全認證」。另外，「倍舒特」指，目前已加急生產新刀具，預計12月會全部換新；「ABC」回應：「1至2厘米屬於正常誤差」、「如果覺得接受不了可以不買」；「七度空間」稱：「如果您想了解產品實際尺寸，可將產品寄回我司由檢測中心專業人員進行檢驗，可全程拍視頻」。
博主籲衞生巾品牌勿用最低標準對待女生最重要需求
另一名百萬粉絲博主「是書瑤啊」發布影片，呼籲衞生巾行業建立新的標準，並呼籲各個衞生巾品牌，不要用最低的標準去對待女生最重要的需求。亦不少網民就衞生巾品牌回應紛紛留言諷刺：「怎麽不見增加都是減少的，偷工減料」、「偏差全是-的沒有+的」、「只少不多，行業這回真統一啊」、「怪不得我以前可以用日用，現在只能夜用當日用」、「衛生巾的減短不僅可以偷工減料增加利潤，還可以帶動安睡褲、姨媽墊這些產業鏈的銷量，這個也算目的之一吧」。