內地M巾被爆長度縮短疑偷工減料　多個品牌稱正常誤差　網民「又唔見增長」(有片)

每個女性每月都要應付生理期，衞生巾等基本上是不可或缺。近日，內地有博主發起一個活動，鼓勵女性動手測量自用衞生巾品牌的衞生巾長度。多個網民響應並將結果分享，有網民測量9個衞生巾品牌，結果長度都比包裝標示為短，其中一款不帶包裝邊(僅棉芯部分)的最大偏差為5厘米，意味一片標示長度為35厘米的衞生巾，可吸水部分僅有30厘米，縮短逾14%。

綜合《新聞晨報》、《頭條新聞》等內地媒體報道，不少網民響應博主，測量了平時使用的衞生巾，發現長度存在「偷工減料」的問題。有網民發文指，包裝上標注24.5厘米長的衞生巾，實測僅為23.5厘米；另一網民測量9個衞生巾品牌，結果長度都比包裝標示為短，其中一款不帶包裝邊(僅棉芯部分)的最大偏差為5厘米，意味一片標示長度為35厘米的衞生巾，可吸水部分僅有30厘米，縮短逾14%；還有百萬粉絲博主「A萌不太萌」發布測評，發現多個品牌的衞生巾，長度都與所標示的長度不符，並發現有品牌宣傳「加大加寬」，實際內裡真正吸水的棉花部分，根本沒有做加寬處理，怒斥：「所有的衞生巾品牌，停止糊弄！」許多網民紛紛測量自己購買的衞生巾，大部分對結果都感失望或不滿，亦有熱心網民總結，絕大多數品牌產品的標示長度、實際長度和夾棉長度都存在長度偏差，且大多為縮短4%，甚至有更短。