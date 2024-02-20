內地Starbucks推「紅燒肉拿鐵」味道如何？加一片豬肉乾賣貴30元？

內地咖啡店持續有創意產品，今回輪到內地星巴克Starbucks推出被稱為「紅燒肉拿鐵」的鮮奶咖啡，官方正式名稱為「年豐咸香拿鐵」，究竟味道如何？ 紅燒肉拿鐵｜咖啡融合「東坡肉紅燒風味醬」售68人民幣 「年豐咸香拿鐵」顧名思義是為農曆新年而推出的好意頭產品，據稱是把濃縮咖啡與東坡肉紅燒風味醬融合，再加入蒸煮後的牛奶，最後再以東坡紅燒肉風味醬及豬肉乾裝飾，售價為68元人民幣一杯。

紅燒肉拿鐵｜網民疑惑︰拿鐵30元+肉脯0.5元=68元 味道方面，店方表示咖啡與東坡紅燒肉風味醬「碰撞」後，產生奇妙的咸甜口感，「滿足味蕾的好奇探索慾」。有記者實測表示，「紅燒肉拿鐵」中的咸香跟咖啡的苦甜結合後味道奇妙，多喝幾口嘴裡確實有紅燒肉的香氣，而杯底還有些煙肉碎，帶來驚喜。有顧客則稱該咖啡「奇特」，既似在喝咖啡又像在吃紅燒肉，再佐以一片豬肉乾，「不愛喝咖啡的人也能接受，挺驚喜的」。