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中國
2024-02-20 17:57:19

內地Starbucks推「紅燒肉拿鐵」味道如何？加一片豬肉乾賣貴30元？

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內地Starbucks推出「年豐咸香拿鐵」，被稱為「紅燒肉拿鐵」。(互聯網)

內地Starbucks推出「年豐咸香拿鐵」，被稱為「紅燒肉拿鐵」。(互聯網)

內地咖啡店持續有創意產品，今回輪到內地星巴克Starbucks推出被稱為「紅燒肉拿鐵」的鮮奶咖啡，官方正式名稱為「年豐咸香拿鐵」，究竟味道如何？

紅燒肉拿鐵｜咖啡融合「東坡肉紅燒風味醬」售68人民幣

「年豐咸香拿鐵」顧名思義是為農曆新年而推出的好意頭產品，據稱是把濃縮咖啡與東坡肉紅燒風味醬融合，再加入蒸煮後的牛奶，最後再以東坡紅燒肉風味醬及豬肉乾裝飾，售價為68元人民幣一杯。

紅燒肉拿鐵｜網民疑惑︰拿鐵30元+肉脯0.5元=68元

味道方面，店方表示咖啡與東坡紅燒肉風味醬「碰撞」後，產生奇妙的咸甜口感，「滿足味蕾的好奇探索慾」。有記者實測表示，「紅燒肉拿鐵」中的咸香跟咖啡的苦甜結合後味道奇妙，多喝幾口嘴裡確實有紅燒肉的香氣，而杯底還有些煙肉碎，帶來驚喜。有顧客則稱該咖啡「奇特」，既似在喝咖啡又像在吃紅燒肉，再佐以一片豬肉乾，「不愛喝咖啡的人也能接受，挺驚喜的」。

被稱為「紅燒肉拿鐵」的Starbucks「年豐咸香拿鐵」只在全國25間「臻選門店」推出，其中包括位於深圳平安金融中心的及深圳灣萬象城的星巴克臻選酒坊。據報部分分店的「紅燒肉拿鐵」已經售罄。

不過也有網民對「紅燒肉拿鐵」有保留，有人認為68元一杯太貴，「有錢人的世界我不懂！」有人則只著眼於「伴碟」的豬肉乾，而無視了咖啡及風味醬的調配，驚訝「一片豬肉脯30元？」、「拿鐵30元+肉脯0.5元=68元」。有人則說︰「不用五花肉，好意思叫紅燒肉？」、「喝拿鐵還是喝湯？」

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