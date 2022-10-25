內地Tesla大減價 車主怒衝門市「維權」 傳有銷售員被打

美國電動車品牌特斯拉(Tesla)在內地大減價。Tesla昨在微博宣布，即日起內地所售Model 3及Model Y分別減價至最低26.59萬元人民幣(下同)及28.89萬元，減幅介乎1.4萬至3.7萬元，並強調這是享受「2022年國家新能源汽車購置補貼政策」的價格，至今年12月31日止。 Tesla車主不滿「多花好幾萬冤枉錢」 內地傳媒報道，這是Tesla繼3月及6月加價後，今年首次減價，不少剛在今年買車的車主大怒，斥「又多花了好幾萬冤枉錢」。部分車主還馬上成立維權群組，昨日集體到Tesla辦公大樓及門市「維權」，甚至盛傳有Tesla門市銷售員被打。

疑似車主Tesla門口聚集 一批警察到場戒備 從網傳對話截圖可見，維權群組內的車主都「義憤填膺」，稱「我今天剛好(提車)一個月」、「我15號提的」、「一個月虧2萬」、「必須要維權」、「草泥馬退錢」、「我XX的今天電車都沒開，開的油車，看著都生氣」。還有幾張照片顯示，相信是位於江蘇的Tesla辦公大樓，門口有一批民眾聚集，周邊及門外有警察戒備；有人就在Tesla門市外拉起「特斯拉無恥，昨日提車今日降價！來吧特斯拉割韭菜啦！」的橫額。另有相信是Tesla銷售員與客戶的對話截圖，銷售員直言「正在被罵，人家剛提車降價了，被打了」。