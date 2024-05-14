內媒指新世代對香港旅遊意欲降　上海青年稱體驗不佳：情懷不能當飯吃

內地再開放多8個城市赴港澳自由行，協助港府提振經濟。內媒《上觀新聞》此前報道稱，香港旅遊業復甦步伐不如預期。作為曾經內地民眾境外遊熱點城市，香港對內地中青年的吸引力在下降，又引述一名上海青年男遊客稱，「維港摩天大樓沒吸引力」、「情懷不能一直當飯吃」。

「維港摩天大樓沒吸引力」

內媒《上觀新聞》本周報道，以往不少內地人的境外遊就是從香港開始。按照港劇港片的「指引」，維多利亞港、銅鑼灣、迪士尼樂園、油麻地警署、海洋公園、太平山頂成為幾代人的記憶。但「95後」上海男孩李岩受訪說：「情懷不能一直當飯吃。」他在年初去了一次香港，坦言對自己這樣的內地中青年而言，去香港已很難成為境外出遊的首選地：「對我們這代人來說，維港邊上的摩天大樓沒吸引力。」

住宿餐飲舒適度不高 服務從業者態度「一言難盡」

李岩認為香港旅遊體驗並不佳。香港是全球人口密度最高的地區之一，同等價位的住宿與餐飲，其舒適度並不高，「更何況香港基層服務從業者的態度實在是一言難盡」。他注意到，今年訪港的周圍朋友，出差、辦事的居多，真正純旅遊的「幾乎沒有」。