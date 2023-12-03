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中國
2023-12-03 09:45:27

內媒揭32城市地鐵僅5地盈利　北京去年蝕逾240億元虧本最多

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內媒揭32城市地鐵僅5地盈利　北京去年蝕逾240億元虧本最多

據內媒《中國新聞週刊》報道，內地32個城市地鐵扣除政府補貼後，僅武漢、深圳、濟南、上海、常州5城盈利。其中北京地鐵儘管最「擠」卻最賠錢，去年虧損達241.04億元人民幣（約266.27億港元）。

報道指出， 依據中國城市軌道交通協會統計，以2019年資料來比較高峰期的擁擠度，北京地鐵6號線、上海地鐵11號線、上海地鐵9號線、北京地鐵4號線和上海地鐵1號線分列前五名。其中，北京地鐵6號線堪稱最「擠」，高峰小時斷面客流量最高，達到了6.32萬人次。

共有41座城市開通地鐵

截至2022年末，內地共有41座城市開通地鐵。從上海清算所、中國債券資訊網等平台查詢到，至少32個城市的地鐵公司公布了2022年的業績，扣除政府補助，仍實現盈利的城市僅有5個。

扣除財報中「與日常活動相關的政府補助」的「其他收益」，廣州地鐵「虧了」4.56億元人民幣（約5.04億港元），杭州地鐵「虧了」87.55億元人民幣（約96.71億港元），北京地鐵扣除補助淨利潤為-241.04億元，成為了唯一虧損超百億的城市地鐵。

北京地鐵儘管最「擠」卻最賠錢，去年虧損達241.04億元人民幣。（圖／翻攝百度）

只有香港等極個別城市可靠票價盈利

文中分析，虧損如此之大，與地鐵高運營成本相關。以北京市地鐵為例，2022年主營業務成本115.55億元人民幣（約127.64億港元），最大支出為人工成本（工資及相關費用），花費60.67億元人民幣（約67.02億港元），佔比超過一半。其次是業務成本，包含修理、電力、安檢等費用。

北京交通大學國家交通發展研究院副院長李紅昌指出，「世界範圍內，也只有香港等極個別城市可以靠票價實現主營業務盈利」，不考慮折舊等固定成本，平均票價收入基本能覆蓋變動成本的65％，基於地鐵公益屬性，對政府補貼的依賴程度依舊較高，「地鐵虧錢在世界範圍內都是常態」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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