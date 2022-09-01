內臟位置全相反！廣西「鏡面人」身患巨大血管瘤 機率僅千萬分之一

電影或劇集不時有「主角被一槍擊中心臟但因心臟生在右邊而大難不死」的「狗血情節」，而現實生活中確有人一群被稱為「鏡面人」的特殊人士，五臟六腑全部與正常人「相反」，就像照鏡一樣。廣西南寧近日就發現一位極為罕見的「鏡面人」，而且身患巨大肝血管瘤。當地醫生指，兩症出時出現的機率僅得千萬分之一。
廣西《南國早報》報道，南寧盧女士近日因上腹不適，到廣西醫科大學附屬武鳴醫院求醫。醫生檢查後發現，盧女士不僅生了一個巨大血管瘤，內臟更與正常人相反。
血管瘤+「鏡面人」 手術難度極高
醫生指，盧女士的血管瘤已佔據其整個右肝，必須做手術，惟手術風險甚高，因為血管瘤一旦在手術期間破裂，止血異常困難，恐危及性命，而且相反的器官極大增加手術難度，國內外都罕有記載這種疑難手術個案。
盧女士的血管瘤最終在5個小時手術後成功切除，體積達15x14x12厘米。報道指，目前盧女士恢復情況良好，已經出院。
「鏡面人」發病率約百萬分之一
該醫院肝膽外科主任黃海介紹，「鏡面人」是「完全性胸腹腔內臟器反位(SIT)」的俗稱，是罕見的先天性畸形，發病率約為百萬分之一，同時患有巨大肝血管瘤的機率僅千萬分之一。
黃海又指，內臟反位通常不影響健康，但一旦患病，就會為治療、特別是手術治療帶來巨大障礙。他呼籲民眾對自己身體狀況要有基本認知，若有如「鏡面人」這樣特殊的生理結構，要明確告知身邊人，去醫院就診時要及時告知醫生，以免發生誤診。