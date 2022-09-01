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中國
2022-09-01 19:47:31

內臟位置全相反！廣西「鏡面人」身患巨大血管瘤 機率僅千萬分之一

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「鏡面人」的內臟位置與正常人完全相反。(互聯網)

「鏡面人」的內臟位置與正常人完全相反。(互聯網)

電影或劇集不時有「主角被一槍擊中心臟但因心臟生在右邊而大難不死」的「狗血情節」，而現實生活中確有人一群被稱為「鏡面人」的特殊人士，五臟六腑全部與正常人「相反」，就像照鏡一樣。廣西南寧近日就發現一位極為罕見的「鏡面人」，而且身患巨大肝血管瘤。當地醫生指，兩症出時出現的機率僅得千萬分之一。

廣西《南國早報》報道，南寧盧女士近日因上腹不適，到廣西醫科大學附屬武鳴醫院求醫。醫生檢查後發現，盧女士不僅生了一個巨大血管瘤，內臟更與正常人相反。

血管瘤+「鏡面人」 手術難度極高

醫生指，盧女士的血管瘤已佔據其整個右肝，必須做手術，惟手術風險甚高，因為血管瘤一旦在手術期間破裂，止血異常困難，恐危及性命，而且相反的器官極大增加手術難度，國內外都罕有記載這種疑難手術個案。

盧女士的血管瘤最終在5個小時手術後成功切除，體積達15x14x12厘米。報道指，目前盧女士恢復情況良好，已經出院。

盧女士腹腔內臟完全相反，胃、脾在右邊，右肝在左邊，紅圈的下腔靜脈已被巨大血管瘤壓迫包繞。(互聯網)

盧女士腹腔內臟完全相反，胃、脾在右邊，右肝在左邊，紅圈的下腔靜脈已被巨大血管瘤壓迫包繞。(互聯網)

「鏡面人」發病率約百萬分之一

該醫院肝膽外科主任黃海介紹，「鏡面人」是「完全性胸腹腔內臟器反位(SIT)」的俗稱，是罕見的先天性畸形，發病率約為百萬分之一，同時患有巨大肝血管瘤的機率僅千萬分之一。

黃海又指，內臟反位通常不影響健康，但一旦患病，就會為治療、特別是手術治療帶來巨大障礙。他呼籲民眾對自己身體狀況要有基本認知，若有如「鏡面人」這樣特殊的生理結構，要明確告知身邊人，去醫院就診時要及時告知醫生，以免發生誤診。

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