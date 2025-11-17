內蒙古男中大獎網上曬彩票　翌日獎金竟遭冒領(有片)

俗語有云「財不可以露眼」，否則可能引來覬覦、麻煩或危險。內蒙古呼和浩特市一名男子近日中了彩券，開心得將中獎彩券拍照上傳至社區微信群組，結果隔日攜帶實體彩券到店兌領時，竟被告知獎金已被他人領取。

綜合《九派新聞》、《羊城晚報》等內地媒體報道，事發於上周二(11日)晚上，事主確認中獎後心情激動，便將中獎彩券拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。事主12日攜帶實體彩券到店兌領時，竟被告知獎金已被他人領取，他隨即前往土默特左旗公安局金浩派出所報案。經警方調查後發現，事主將中獎彩券分享到微信群組後，一名趙姓組員看到照片後，心生歹念，立即將照片轉發給相熟的彩券站老板，謊稱自己是中獎者，並以「人在外地」為由，要求透過微信轉帳領獎。