
中國
2025-11-17 15:00:00

內蒙古男中大獎網上曬彩票　翌日獎金竟遭冒領(有片)

分享：
內蒙古男中大獎網上曬彩票，翌日獎金竟遭冒領。(微博)

俗語有云「財不可以露眼」，否則可能引來覬覦、麻煩或危險。內蒙古呼和浩特市一名男子近日中了彩券，開心得將中獎彩券拍照上傳至社區微信群組，結果隔日攜帶實體彩券到店兌領時，竟被告知獎金已被他人領取。

綜合《九派新聞》、《羊城晚報》等內地媒體報道，事發於上周二(11)晚上，事主確認中獎後心情激動，便將中獎彩券拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。事主12日攜帶實體彩券到店兌領時，竟被告知獎金已被他人領取，他隨即前往土默特左旗公安局金浩派出所報案。經警方調查後發現，事主將中獎彩券分享到微信群組後，一名趙姓組員看到照片後，心生歹念，立即將照片轉發給相熟的彩券站老板，謊稱自己是中獎者，並以「人在外地」為由，要求透過微信轉帳領獎。

adblk5
事主到土默特左旗公安局金浩派出所報案。(微博)

警方：中獎彩券屬於重要財產憑證

直至事主持實體彩票到店兌獎，老板才發現搞錯了。查明事情原委後，民警第一時間聯系到涉事趙某，向其宣講相關法律規定並進行說服教育。趙某意識到自身行為的錯誤，當即通過微信將冒領的獎金原路退回至彩票站，在民警的現場協調下，事主對趙某的行為表示諒解，最終順利兌換到屬於自己的獎金。警方提醒，中獎彩券屬於重要財產憑證，切勿隨意拍照上傳網路，以免被不法分子利用。日常生活中，任何涉及個人財產的憑證、證件均應妥善保管，避免因資訊外洩造成不必要損失。

