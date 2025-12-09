內蒙古超市被員工集體盜竊致倒閉　收銀員以1蚊把1700元貨品賣給丈夫

內蒙古一家超市慘遭員工集體竊盜，其中最誇張的是，有收銀員將售價1,700人民幣（約1,870港元）的商品讓其丈夫用1元結帳。投資該 超市的老闆 趙女士 表示「被員工偷到倒閉」，慘賠 逾200萬元人民幣（約220萬港元） ， 她怒告合夥人經營不善，要追討損失。

4年前結業

據《大風新聞》報道，2021年上半年，河南籍的趙女士與時年41歲的內蒙古錫林浩特曹某某簽訂合夥協議，在內蒙古錫林郭勒市合夥開辦超市，由曹某某主要負責日常經營。因丈夫患病需照顧，趙女士較少參與超市管理，2021年下半年超市經營不善倒閉。閉店盤貨清算資產時，趙女士查看閉路電視發現，16名員工竟然勾結竊盜，包括員工親屬、供應商在內共29人參與其中。