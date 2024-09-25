內蒙廿歲仔得1000元無錢葬母　求助無援終報警(有片)

內地內蒙古一名20歲男子報警，稱母親在家去世，全副身家僅得1,000元人民幣，因無錢安葬母親而陷入困境。民警義不容辭趕到現場，積極聯絡相關部門，更捐款協助，事件還傳到村委會，在多方協助下終其母親安葬。

綜合《星視頻》等內地媒體報道，呼和浩特近日接獲20歲張姓男子求助，得悉他今年年初與母親外地來到台閣牧鎮三間房村暫住，母子二人靠打零工維持生計，但某夜，張母身體不適，溘然長逝，更不幸的是家庭存款僅有1000余元，就連火化、後續的喪葬費也成了大難題，張先生求助無門，決定報警。民警上門了後協助聯絡相關部部，才知道張先生因屬地原因不符合救助條件，民輔警決定為捐款給他，村委會也表示出於人道主義願意出一部分錢款，最終幫助張先生安葬母親。張先生事後給民警寫了一封答謝信，感激他們的幫助。