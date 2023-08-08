內蒙貨車疑失控衝進市集致10多人死傷遍地斷肢　附近商戶：聲大如冧樓

路邊散布汽車殘骸及傷者

網傳影片中可以看到，市集上到處是電動車和小汽車的殘骸，有的車被撞得面目全非，有的車還冒著煙，路面上更是多處有血跡，有多人躺在地上不動，有的人還在呻吟求救，其中一人更是身體被撕裂。

據《瀟湘晨報》報道，該宗事故發生7日上午9時許，赤峰市松山區當鋪地满族鄉關家營村，附近一家飯店工作人員告訴記者，當時正好有市集，一輛拉貨的車失控，「不是故意撞的，好像是拋錨了，刹不住車了還是怎樣的」，衝進人群之中，要不是前面有另一輛貨車阻擋攔停，會有更多傷亡。該飯店工作人員稱現場死亡、受傷的人很多，「有十來個人。當時聽著聲音就像房子塌了一樣。我們也不想說這事，一說就想流眼淚，看著挺可怕、挺可憐的」，並稱已有交警、救護車等相關工作人員趕到現場，疑似肇事司機被帶走，現場傷亡人員也已被轉運。發生車禍後，警方和醫護人員第一時間趕到現場，當地派出所員警告訴記者，此事由松山區交警部門處理。記者致電當地有關部門，工作人員表示目前此起交通事故已經處理了，肇事貨車應該是失控，關於現場傷亡情況，工作人員表示「現在傷者送往醫院治療。到時以官方管道發佈資訊為準」。

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