內蒙退休公務員亂泊車還打人致骨折　企圖賠40萬元私了

內蒙古近日發生一起離譜糾紛，一對自稱是公務員的夫婦，把車子停放在一處店家前面，遭店主要求移車，未料引發公務員夫婦不滿，與店主爆發口角，雙方大打出手，事發後店主骨折，公務員夫婦試圖掏錢私了。

「我憑啥給你挪車！」

《長江雲新聞》報道，這起事件發生於上月15日，被毆傷的27歲張姓女店主說，這家雜貨店是她母親所開，因為附近都沒有劃車位，停車一位難求，因此店主都不希望門前有外來車輛長時間停放。

事發當天上午8時左右，她和母親來店時，發現店門口停了一部黑色車輛，以為很快開走，沒想到過了約2小時，這輛車仍停在門前，之後黑色車輛的夫妻檔車主來了，她們希望車子能挪開，豈料卻被對方怒斥：「我憑啥給你挪車！」