內蒙逃犯增肥15公斤冀易容　「人腫五官沒變」遭識破被捕

內蒙古一名詐騙犯為躲避警方追捕，竟腦洞大開想靠增肥改變樣貌，短短一年半就胖了15公斤，原以為躲在鄉下地方無人察覺，不料人雖腫了但「五官沒變」，照樣被警員一眼認出緝拿歸案。

轉賣租賃設備以圖利還債

據《極目新聞》報道，劉姓男子在2021年11月至2022年12月期間，藉口承包工程項目需要建築材料為由，在其公司租賃設備後，變賣給廢品收購站獲利，總價值超45萬元人民幣（約48.6萬港元），非法獲利達20萬元（約21.6萬港元），均用於償還債務及個人生活開支。

2022年12月，赤峰市公安局紅山區分局經偵大隊接到赤峰某建築設備租賃公司報警後，隨即以涉嫌合同詐騙罪開展緝拿工作，但案發後劉男音訊全無。日前，經偵大隊員警在對網上在逃人員進行梳理時發現，劉男在遼寧省朝陽市有活動軌跡，警方立即驅車趕往該地，經縝密排查和伏擊蹲守，快速鎖定其藏匿地點，在當地公安機關大力協助配合下，2024年5月27日在其租住的房屋內將其逮捕。