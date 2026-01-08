熱門搜尋:
中國
2026-01-08 11:33:00

內蒙13歲少女訛稱「16歲」與19歲男性交　法官：他應能發現判囚5年半

內蒙13歲少女訛稱「16歲」與19歲男性交，法官：他應能發現判囚5年半。(網上圖片)

內蒙古包頭市一名13歲少女，經手機遊戲結識一名19歲男子後，二人開始交往，她訛稱自己已經16歲，與對方多次發生性關係，直到後來男子教她寫作業，才發現原來她還只是國中生。事件曝光後，男子被判刑56個月。

綜合內地媒體《九派新聞》報道，13歲張女與19歲李男交往期間，兩人多次在張女家裡發生性關係，直至李男幫張女寫作業時才得知她是初二學生。包頭鐵路運輸法院法官認為，李男是具有一定社會經驗的成年人，雖然張女聲稱自己16歲，但李男應該要能夠根據身體發育、言談舉止、衣物特徵等情況，判斷出張女可能還是不滿14歲的少女。法官表示，李男沒有盡到審慎注意的義務，可以推定他就是在「明知」張女年齡的情況下，還與她多次發生性關係，構成強姦罪，依法判處他有期徒刑56個月。

包頭鐵路運輸法院。(網上圖片)

網民：談戀愛一定先看身份證確定年齡

事件曝光後，引起大批內地網民熱議，紛紛留言發表意見，有一批網民認為：「判得正確」、「正常人不會和未成年發生性關系，不論是16還是1314是法律底線不是道德底線」、「判5年太少了，應該10年起步」；亦有不少人對如何判斷女孩子年齡存困惑：「我38也不一定看的出13歲和16歲女生」、「現在孩子發育早，無論生理還是心理」、「現在的十幾歲小孩真看不出來年齡」、「現在的13歲和以前的13歲可不一樣，太早熟了」、「談戀愛一定先看身份證，確定年齡，看外表很多成年人也無法識別」。

