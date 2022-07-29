內藏竊聽定位裝置 內地現「間諜尿袋」

外表平凡的尿袋，可能是改裝的竊聽和定位設備。(互聯網)

貴州貴陽早前有民眾不慎跌壞尿袋後拿去維修，未料師傅發現裡面有一套竊聽及定位裝置，一旦有人操作，事主的生活就會被「直播」。《半月談》記者調查發現，網購平台近年出現可竊聽兼定位的尿袋，商品描述包括「位移精靈」、「防盜錄熒」、「錄*聽*」、「防盜定*」、「定W錄Y」等，避開敏感字眼，價錢由300元(人民幣，下同)至600元不等，還可「度身訂造」不同款式、顏色和功能。

尿袋變「電話」 遙距錄音傳送予控制者

記者在二手買賣平台「閑魚」一家尿袋店花300元購買一個竊聽定位尿袋。賣家聲稱只要安裝其提供的手機App，「打開App就能看到充電寶的位置，直接撥打充電寶裡面的碼就會自動接聽」，強調「只要有電，芯片都能工作……別人不會發現」，又提到自己一天能改裝十幾個尿袋，自己和其他團隊成員還專門向一些「代理商」供應改裝尿袋。

記者收貨後，按用戶手冊下載手機App，再用賣家提供的帳號和密碼登錄後試用定位功能，發現就算身處地鐵、停車場等難收到上網信號的地方，都能精準定位。錄音則可聲控或手動，聲控即啟動「聲控」功能後，一旦周邊聲音達到50分貝，就自動錄音並傳送到手機；手動即是將自己手機號碼添加到App的「白名單」，使用該號碼致電用戶手冊提供的電話號碼，尿袋就會變成電話「自動接聽」。

中移動：主要原理是加入SIM卡

中國移動貴州公司集客部網能力中心高級產品經理夏貴軍介紹，原理相當簡單，就是在尿袋內置一張通信SIM卡接入互聯網，再將數據定向傳送到指定服務器，使用者透過手機App向服務器發送請求，就能獲取SIM卡的精準定位和錄音數據。

夏貴軍又稱，要識別改裝尿袋有幾個簡單方法，例如使用「信號感應燈」，或者將尿袋放在「有源喇叭」(要用電力驅動的喇叭)旁邊，若感應燈發光或喇叭有異響，代表尿袋被安裝了竊聽裝置，因為錄音啟動時會有電磁信號波動。