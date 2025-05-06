全國僅剩1隻　比大熊貓更瀕危動物　滅絕已成定局？(有片)

上月底話題為「比大熊貓更瀕危的動物全國僅剩1隻」的消息引發熱議，一度登上微博熱搜。這個比大熊貓更瀕危的物種就是斑鱉(Rafetus swinhoei)，牠已在地球存活2.7億年，卻因人類活動走向滅絕邊緣。它的命運不僅關乎一個物種的存亡，更是對生態保護的深刻警示。

綜合報道，斑鱉曾是紅河流域的頂級掠食者，背甲可达1.5米，體重超百公斤。上世纪50年代，中國尚有50多隻斑鳖存活，但因棲息地破壞、水利工程截斷洄遊通道、漁民誤捕等問題，數量斷崖式下降。至2019年，中國最後一隻雌性斑鱉「湘湘」因人工授精失敗死亡；2023年，越南最後一隻雌性斑鱉也宣告死亡。