全國兩會今明召開 劉結一︰持續支持粵港澳大灣區建設

全國政協與人大會議分別於今明兩日召開。全國政協十四屆三次會議，今午在人民大會堂開幕，會期6天，至下周一上午閉幕。全國政協主席王滬寧將在開幕會上發表工作報告。會議期間將安排兩次大會發言，並舉辦三場「委員通道」採訪活動。人民大會堂昨舉行全國政協會議新聞發布會(圖、新華社)，約有500名中外記者到場。發言人劉結一指全國政協230多位港澳委員為國家經濟社會發展和港澳長期繁榮穩定積極發揮作用，並強調全國政協將持續支持粵港澳大灣區建設，助力港澳在融入國家發展大局中，實現自身更好發展。

劉結一稱，目前社會消費需求仍然不足，一些領域風險隱患仍待化解，但更重要的是中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，「中國經濟的巨輪，從來都是在劈波斬浪中揚帆遠航的」。他指中國去年經濟穩中有進，高質量發展扎實推進，全年國內生產總值逾134萬億元人民幣，增速達5%，在世界主要經濟體中名列前茅。他提到，中國人工智能開源大模型(DeepSeek)引起世界熱議，高技術制造業增加值增長8.9%，工業機械人裝機量佔全球過半，可見新質生產力發展生機勃勃。

他在回應有關港澳的提問時說，香港融入國家發展大局持續走深走實，粵港澳大灣區發展豐富一國兩制生動實踐，港珠澳大橋的客流及車流創新高，有港澳網友自駕遊「一日轉三城」，反映「軟聯通」持續提升，人員、貨物、資金、數據等要素流動更加高效便捷。春節期間，港澳居民到訪內地有260多萬人次，去年內地旅客到港達3,400萬人次，到澳門達2,450萬人次，分別同比增長27%及29%。

分析料今年經濟增長目標定在5%

總理李強將在人大會議發表政府工作報告。有學者預計今年經濟增長目標定在5%，重點擴大內需及推動出口供應，但在中美新一輪關稅戰下，經濟增長或有較大挑戰。亦有學者認為國家主席習近平在兩會前夕會見民企高層，增加民營經濟發展信心，並可能成為今年增長的主要動力。