全國兩會明起召開 疫後經濟復甦成焦點

合稱「全國兩會」的十四屆全國人大一次會議(下稱「全國人大會議」)及全國政協十四屆一次會議(下稱「全國政協會議」)，分別在後日及明日在北京召開，會場及與會者下榻酒店周邊的保安明顯加強，部分道路封鎖。時值換屆之年，新一屆國家機構領導人即將誕生，還將展開新一輪黨和國家機構改革，且今次是內地全面放寬新冠防疫措施後首個兩會，經濟增長目標如何設立、市場信心如何提振，超額儲蓄能否轉為消費等，都成為焦點。

新一屆國家機構領導人，包括國家主席、副主席，全國人大委員長、副委員長，國務院總理、副總理等，將在全國人大會議上誕生，相關人選建議名單日前已獲中共二十屆二中全會(下稱「二中全會」)審議通過，並向全國人大會議主席團推薦。同樣經二中全會審議通過的全國政協領導人人選建議名單，亦會向全國政協會議主席團推薦。

全國人大會議開幕當日，國務院總理李克強將宣讀任內最後一份政府工作報告，總結過去5年工作，並就今年經濟工作作出部署，而會議閉幕後將舉行總理記者會。

外界普遍認為，今年經濟增長目標會定於5%左右，主要是提振消費仍有較大發力空間，此目標水平有助提振社會預期和信心，並為經濟增長可能有超預期表現保留一定靈活空間。分析又認為，大力提振市場信心是今年經濟工作「重中之重」，而關鍵是保持政策穩定，並繼續完善助企紓困政策等。

此外，央行早前公布，去年全國人民幣存款增加26.26萬億元，按年增6.59萬億元，其中住戶存款增加17.84萬億元創新高。不少分析都認為，超額儲蓄若能釋放到消費和投資領域，相信能夠帶動「消費-投資-再消費」的經濟良性循環，建議通過一系列有效的政策組合，穩定居民預期和信心，進一步提振居民消費和投資。

習近平：黨和國家機構改革方案觸及利益較深

全國人大會議並將審議《黨和國家機構改革方案》。中共總書記習近平周二在中共中央舉行的民主協商會上提到，今次方案主要在深化金融體制改革，完善黨中央對科技工作統一領導的體制，優化政府職責體系和組織結構，完善黨中央決策議事協調機構(國安委、港澳工作領導小組等)，優化機構編制資源配置，加強混合所有制企業、非公有制企業黨建工作等方面，提出明確要求。習近平還形容，今次改革「針對性比較強，力度比較大，涉及面比較廣，觸及的利益比較深」，對經濟社會發展將產生重要影響。