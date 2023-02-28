全國兩會｜全國政協委員袁小彬：建議「輕微傷」作量刑起點 震懾暴力行為

去年6月發生的河北唐山燒烤店打人案，其中兩名被打致頭破血流的女傷者被鑑定為「輕傷二級」，另外兩名女傷者被鑑定為「輕微傷」，惟「輕傷」字面上通常是說傷者所受傷害較輕，故當時引起許多質疑。

全國兩會(全國人大會議、全國政協會議)即將在下月4日起在北京召開，全國人大代表及政協委員近日陸續透露所準備的提案內容，其中全國政協委員、重慶市律師協會會長袁小彬，認為刑法以暴力行為受害人「輕傷」作為入刑標準，實屬過高，建議以「輕微傷」作為故意傷害罪量刑起點。

輕傷才入刑 令不少暴力行為無王管

袁小彬指出，刑法對暴力犯罪傾向以結果判定，以輕傷作為故意傷害罪入刑標準，但根據最高人民法院、最高人民檢察院、司法部等5部門發布的《人體損傷程度鑑定標準》，輕傷實際上已是非常嚴重的傷勢，而這導致現實生活中不少暴力行為缺少規管、限制依據。

袁小彬又舉例，《人體損傷程度鑑定標準》中，輕微傷包括「面部皮膚擦傷面積2平方厘米以上，以及面部軟組織挫傷、面部劃傷4厘米以上」，假如有人故意在女子臉上劃出這麼一大道傷痕，才僅僅構成輕微傷，施暴者甚至不需要承擔任何刑事責任，但這對受害者來說，可能是不可逆的傷害。

袁小彬認為，內地大量輕微傷結果或侮辱性的暴力行為，僅由公安機關按治安管處罰法作出行政處罰或調解了事，不利於更好地保護受害人權益，故建議降低入刑標準，將輕微傷作為故意傷害罪量刑起點，最低限度改善暴力行為不獲懲處或懲處較輕的現狀，「能有效震懾暴力行為，提升公眾安全感」。

網民支持建議：毆打他人就應刑事處罰

微博不少網民對此建議表示支持，「支持輕微傷入刑，毆打他人就應該以刑事處罰為主」、「達到輕傷已經是酷刑折磨了，標準太高」、「這個我支持，輕微傷對普通人來說確實嚴重的，有的會影響人幾年的生活」、「如果輕微傷能入刑，就等於從尋釁滋事罪裡分揀出一部分，挺好的」、「強烈建議入刑，在法律層面是輕微傷，可是對受害者來說面臨的是毀容，精神壓力，抑鬱和社恐」。