全國兩會｜谷出生率 代表委員倡樹立「適齡婚育」理念 新生兒免學費至大學畢業

內地出生率創新低，初婚年齡亦持續上升，如何讓年輕人願意結婚生育成為熱門話題。多名全國人大代表和全國政協委員也準備在全國兩會期間作出相關提案，主要都是建議從思想和補貼上著手，例如對2024年後出生人士免除學費、課本費直至大學畢業，以及引導年輕人樹立「適齡婚育、優生優育」理念等。
丁佐宏：建議對二三胎家庭提高免稅額
全國人大代表、編劇趙冬苓建議，對2024年後出生的人士免除學費、課本費，直至大學畢業，以降低育兒成本。全國政協委員、月星集團董事局主席丁佐宏則建議，對0至5歲學前家庭發放育兒補貼，對二胎、三胎家庭派發一筆過生育獎勵；為多子女家庭第二胎及以上的孩子提供教育補貼，對第三胎小孩的學前教育、義務教育及大學教育實行全免費政策，並加大對二胎三胎家庭父母雙方的個人所得稅免稅額，減輕「養娃」家庭的負擔。
倡樹立正確擇偶觀及「適齡婚育 優生優育」理念
丁佐宏還建議，「讓家庭生活教育和婚姻教育走進家庭教育和學校課堂」，由父母和老師積極引導年輕人樹立正確擇偶觀，「不以門戶論高低、不以彩禮論深淺，同時也讓『適齡婚育、優生優育』的陽光理念深入人心」；又建議家庭建立溫馨的育兒氛圍，夫妻間要形成「男女平等，共同育兒」的責任意識，「也鼓勵雙方家長共同為後輩育兒提供力所能及的支持和幫助」。
倡搭建誠信度較高的交友婚戀公益服務平台
丁佐宏同時建議社會構建「生育友好型」環境，「搭建一批便於未婚青年參與、有較高誠信度的交友和婚戀公益服務平台」，並研究將生育成本全面納入社會保障體系，探索引入社會專項基金等新模式，完善彈性工作制。
網民：問題源頭沒解決 做的都是無用功
有網民無奈表示，「大家衣食無憂精神富足了，想生的自然會生，想消費的自然會消費，不用這那那這刺激消費、出政策鼓勵生育，問題的源頭沒解決，做的都是一些無用功」、「現在年輕人，自己生活節奏就很快、精神壓力大，工資考核重重，出生趕上計劃生育，又多是獨生子女，要考慮父母，就這還敢想優生優育，哪裡來的環境？為了物質基礎夫妻雙方都要上班，孩子的陪伴可能都是問題，留守老人帶著留守兒童嗎」。
還有網民批評，「他們都在研究讓人怎麼生的問題，卻閉口不談社會內捲的問題，工資待遇低的問題，就業崗位少的問題，房價畸高的問題，戀愛結婚難的問題，生活幸福感極低的問題，年邁父母養老難的問題，貧富差距逐步拉大的問題」。
甘華田：建議延長男性生育假 平衡「家庭天平」
另外，全國政協委員甘華田建議完善生育配套措施，加大對女性權益的保護力度，努力消除育齡婦女就業歧視，並建議考慮適度延長生育假，特別是男性的生育假期，認為能有效平衡女性承擔過重撫育責任的「家庭天平」。全國政協委員、中國人口與發展研究中心主任賀丹亦指出，從國際上看，性别平等做得越好，生育水平反而會提升，認為在影響家庭生育決策因素中，家庭內部的代際支撐、男女分工的平等，比外部的環境更重要，「生育過程雖然是女性完成，但育兒過程一定要有男性的參與」。
網民支持：不要喪偶式育兒 要保障女性就業機會
不少網民對甘華田的建議表示支持，稱「支持，不要喪偶式育兒，要保障女性就業機會」、「延長男性陪產假，可以減少就業歧視」、「支持，最好男女生育假時間一致」、「產假哺乳期假給女性，育兒假給男性。女性能走向社會參加工作，男性為啥不能回歸家庭撫養幼兒」、「夫妻每人三個月，兩個人輪替，這樣兩個人的假期休完孩子就半歲了」、「太贊同了，男性不能生孩子，還不能照看孩子嗎？男女平等任重而道遠」。