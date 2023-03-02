全國兩會｜谷出生率 代表委員倡樹立「適齡婚育」理念 新生兒免學費至大學畢業

有全國人大代表及全國政協委員建議，對新生兒免除學費至大學畢業。(資料圖片)

內地出生率創新低，初婚年齡亦持續上升，如何讓年輕人願意結婚生育成為熱門話題。多名全國人大代表和全國政協委員也準備在全國兩會期間作出相關提案，主要都是建議從思想和補貼上著手，例如對2024年後出生人士免除學費、課本費直至大學畢業，以及引導年輕人樹立「適齡婚育、優生優育」理念等。

丁佐宏：建議對二三胎家庭提高免稅額

全國人大代表、編劇趙冬苓建議，對2024年後出生的人士免除學費、課本費，直至大學畢業，以降低育兒成本。全國政協委員、月星集團董事局主席丁佐宏則建議，對0至5歲學前家庭發放育兒補貼，對二胎、三胎家庭派發一筆過生育獎勵；為多子女家庭第二胎及以上的孩子提供教育補貼，對第三胎小孩的學前教育、義務教育及大學教育實行全免費政策，並加大對二胎三胎家庭父母雙方的個人所得稅免稅額，減輕「養娃」家庭的負擔。

倡樹立正確擇偶觀及「適齡婚育 優生優育」理念

丁佐宏還建議，「讓家庭生活教育和婚姻教育走進家庭教育和學校課堂」，由父母和老師積極引導年輕人樹立正確擇偶觀，「不以門戶論高低、不以彩禮論深淺，同時也讓『適齡婚育、優生優育』的陽光理念深入人心」；又建議家庭建立溫馨的育兒氛圍，夫妻間要形成「男女平等，共同育兒」的責任意識，「也鼓勵雙方家長共同為後輩育兒提供力所能及的支持和幫助」。

倡搭建誠信度較高的交友婚戀公益服務平台

丁佐宏同時建議社會構建「生育友好型」環境，「搭建一批便於未婚青年參與、有較高誠信度的交友和婚戀公益服務平台」，並研究將生育成本全面納入社會保障體系，探索引入社會專項基金等新模式，完善彈性工作制。