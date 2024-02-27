全國兩會2024｜《國務院組織法修訂草案》實施41年來或首次修例　強化政務公開監督制度

全國兩會將於下周初3月5日在北京舉行，其中《國務院組織法修訂草案》將提請十四屆全國人大二次會議三審，草案新增條文加強政務公開和健全監督制度，這是法例實施逾41年來首次修例。 內地律師范辰相信，今次修法是與2019年經修訂的《政府信息公開條例》相配合，以滿足公眾知情權，符合現代政治大趨勢，形容意義重大。

不過，范辰說《政府信息公開條例》實施後，有少部分涉及當局決策的情況仍未能獲取到政府信息，例如政府強制拆遷民眾房屋的案件。如果今次修法經人大通過，法律基礎和效力將更強，有助提高政府信息透明度。對於權力監督方面，他認為草案提及的行政復議是透過行政機關解決民眾與政府部門之間的爭議，但如果加入行政訴訟會更有中立性，可通過法院解決老百姓與政府之間的問題。