全國兩會2024｜《國務院組織法修訂草案》實施41年來或首次修例　強化政務公開監督制度

全國兩會將於下周初3月5日在北京舉行，其中《國務院組織法修訂草案》將提請十四屆全國人大二次會議三審，草案新增條文加強政務公開和健全監督制度，這是法例實施逾41年來首次修例。 內地律師范辰相信，今次修法是與2019年經修訂的《政府信息公開條例》相配合，以滿足公眾知情權，符合現代政治大趨勢，形容意義重大。
不過，范辰說《政府信息公開條例》實施後，有少部分涉及當局決策的情況仍未能獲取到政府信息，例如政府強制拆遷民眾房屋的案件。如果今次修法經人大通過，法律基礎和效力將更強，有助提高政府信息透明度。對於權力監督方面，他認為草案提及的行政復議是透過行政機關解決民眾與政府部門之間的爭議，但如果加入行政訴訟會更有中立性，可通過法院解決老百姓與政府之間的問題。
教授王才亮︰修法是正確決定
中國政法大學法治政府研究院教授楊偉東表示，近年有多次大幅全面的機構改革，成果基本固定下來，因此有需要修訂《國務院組織法》，這次修法是加大全面依法治國的力度。官方媒體或當局公報一直有落實政務公開，草案是上升至法律的剛性制度要求，無疑具有特殊意義，能夠不斷推動更全面和深化行政公開。至於權力監督的內容，他認為是落實《憲法》和《法治政府建設實施綱要》等的要求。
北京航空航天大學法學院、人民大學律師學院兼職教授王才亮表示，政府曾經不習慣公開信息，導致可能出現暗箱操作情況，只有公開才能得到民眾監督，這次修法是正確決定，是依法治國的表現。但應該增設有關新聞監督的法律，既讓政府有渠道公開信息，亦容許民眾表達意見行使監督權，形容全面依法治國應該沒有死角和空白。
原文刊登於 香港電台