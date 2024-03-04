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中國
2024-03-04 15:25:01

全國兩會2024｜婁勤儉：反對借《反間諜法》 抹黑中國營商環境

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十四屆全國人大二次會議在北京人民大會堂舉行新聞發佈會。大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者的提問。(新華社)

十四屆全國人大二次會議在北京人民大會堂舉行新聞發佈會。大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者的提問。(新華社)

全國兩會正在北京舉行，全國人大會議明天上午開幕，本月11日下午閉幕，會期7天。全國人大會議發言人婁勤儉表示，去年4月全國人大常委會通過新修訂的《反間諜法》，有外媒指修法擴大了間諜行為範疇，會導致外國人和外國公司來中國面臨更大的風險，是對《反間諜法》的錯誤解讀。

婁勤儉指，新修訂的反間諜法並沒擴大間諜行為範圍，而是在參考國際通行做法的基礎上完善間諜行為的定義，明確非法行為和合法行為的界限，增強外國企業和外國人在華投資、工作、生活的確定性和安全感，不針對商業往來、科學研究合作、學術交流等正常活動，中國反對以曲解《反間諜法》抹黑破壞中國營商環境的行徑。婁勤儉強調中國始終堅持改革開放基本國策，大門始終對世界打開，不會關上，世界能夠進入中國，中國也才能走向世界。

中國經濟長期向好基本趨勢沒有改變

另外，婁勤儉指中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，有足夠的信心和底氣，全國人大及常委會將穩中求進地推動立法工作，保障經濟高品質發展。

中方對美大選不持立場　冀相向而行發展 

婁勤儉又回應美國大選是美國內政，中方對此不持立場，無論誰當選，都希望美方與中方相向而行，推動中美關係朝向穩定健康及可持續的方向發展。他表示，中美關係穩下來、好起來，是大家普遍的關注和期待，又指中國百姓的印象中，經常看到一些美國國會議員拋出反華議案，採取針對中國機構、企業和公民的反華言行，甚至竄訪台灣，做法粗暴干涉中國內政、損害中方正當權益、干擾兩國正常的交往合作，全國人大已通過發表聲明等方式，明確表達中方堅決反對的立場和態度。

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