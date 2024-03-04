全國兩會2024｜婁勤儉：反對借《反間諜法》 抹黑中國營商環境

全國兩會正在北京舉行，全國人大會議明天上午開幕，本月11日下午閉幕，會期7天。全國人大會議發言人婁勤儉表示，去年4月全國人大常委會通過新修訂的《反間諜法》，有外媒指修法擴大了間諜行為範疇，會導致外國人和外國公司來中國面臨更大的風險，是對《反間諜法》的錯誤解讀。

婁勤儉指，新修訂的反間諜法並沒擴大間諜行為範圍，而是在參考國際通行做法的基礎上完善間諜行為的定義，明確非法行為和合法行為的界限，增強外國企業和外國人在華投資、工作、生活的確定性和安全感，不針對商業往來、科學研究合作、學術交流等正常活動，中國反對以曲解《反間諜法》抹黑破壞中國營商環境的行徑。婁勤儉強調中國始終堅持改革開放基本國策，大門始終對世界打開，不會關上，世界能夠進入中國，中國也才能走向世界。