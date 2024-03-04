全國兩會2024｜婁勤儉：反對借《反間諜法》 抹黑中國營商環境

全國兩會正在北京舉行，全國人大會議明天上午開幕，本月11日下午閉幕，會期7天。全國人大會議發言人婁勤儉表示，去年4月全國人大常委會通過新修訂的《反間諜法》，有外媒指修法擴大了間諜行為範疇，會導致外國人和外國公司來中國面臨更大的風險，是對《反間諜法》的錯誤解讀。
婁勤儉指，新修訂的反間諜法並沒擴大間諜行為範圍，而是在參考國際通行做法的基礎上完善間諜行為的定義，明確非法行為和合法行為的界限，增強外國企業和外國人在華投資、工作、生活的確定性和安全感，不針對商業往來、科學研究合作、學術交流等正常活動，中國反對以曲解《反間諜法》抹黑破壞中國營商環境的行徑。婁勤儉強調中國始終堅持改革開放基本國策，大門始終對世界打開，不會關上，世界能夠進入中國，中國也才能走向世界。
中國經濟長期向好基本趨勢沒有改變
另外，婁勤儉指中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，有足夠的信心和底氣，全國人大及常委會將穩中求進地推動立法工作，保障經濟高品質發展。
中方對美大選不持立場 冀相向而行發展
婁勤儉又回應美國大選是美國內政，中方對此不持立場，無論誰當選，都希望美方與中方相向而行，推動中美關係朝向穩定健康及可持續的方向發展。他表示，中美關係穩下來、好起來，是大家普遍的關注和期待，又指中國百姓的印象中，經常看到一些美國國會議員拋出反華議案，採取針對中國機構、企業和公民的反華言行，甚至竄訪台灣，做法粗暴干涉中國內政、損害中方正當權益、干擾兩國正常的交往合作，全國人大已通過發表聲明等方式，明確表達中方堅決反對的立場和態度。