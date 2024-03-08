全國兩會2024｜最高法點名梁成運間諜案 稱形成有力震懾

最高人民法院院長張軍發表首份工作報告，指出今年要貫徹總體國家安全觀，依法嚴懲危害國家安全、公共安全等犯罪，推進掃黑除惡常態化，嚴厲打擊整治電信網絡詐騙、跨境賭博等犯罪。保持懲治腐敗犯罪高壓態勢，加大對行賄犯罪懲治力度等。
張軍回顧去年工作時表示，嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。依法懲處從事間諜活動的美籍港人梁成運等，形成有力震懾。另外，常態化開展「掃黑除惡鬥爭」，審結案件1,855件，案件數量同比增長5.1%，其中36宗認定不構成犯罪。
今年要依法嚴懲危害國安 嚴打電信網騙
他提到，去年審結電信網絡詐騙案件3.1萬件，涉及6.4萬人，案件數量同比增長48.4%。堅持寬嚴相濟，嚴懲幕後金主、組織頭目和骨幹分子，對受蠱惑幫助信息網絡犯罪活動、淪為電詐「工具人」的在校及剛畢業學生等依法從寬處理，加強教育警示。
張軍又表示，去年審結貪污賄賂等職務犯罪案件2.4萬件，涉及2.7萬人，案件數量同比增長19.9%，點名指沈德詠、盛光祖、李文喜等30名原中管幹部被依法懲處，贓款贓物一律追繳；強調堅決打破腐敗分子「一人逃亡、全家得利」的迷夢。
他又表示，去年強化人權和訴訟權利保障，堅持罪刑法定、證據裁判、疑罪從無，其中再審改判無罪87件，涉及122人。另外，強化港澳台同胞、海外僑胞和歸僑僑眷合法權益保障，其中涉及三地司法協助互助案件9265件，同比增長17.3%。
原文刊登於 香港電台