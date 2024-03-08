熱門搜尋:
鳥山明 23條立法 國際婦女節 六合彩 奧斯卡2024 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 李龍基 大光麵 八達通全國通 流感 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-03-08 15:05:59

全國兩會2024｜最高法點名梁成運間諜案 稱形成有力震懾

分享：
十四屆全國人大二次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民法院院長張軍作最高人民法院工作報告。(新華社)

十四屆全國人大二次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民法院院長張軍作最高人民法院工作報告。(新華社)

最高人民法院院長張軍發表首份工作報告，指出今年要貫徹總體國家安全觀，依法嚴懲危害國家安全、公共安全等犯罪，推進掃黑除惡常態化，嚴厲打擊整治電信網絡詐騙、跨境賭博等犯罪。保持懲治腐敗犯罪高壓態勢，加大對行賄犯罪懲治力度等。

張軍回顧去年工作時表示，嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。依法懲處從事間諜活動的美籍港人梁成運等，形成有力震懾。另外，常態化開展「掃黑除惡鬥爭」，審結案件1,855件，案件數量同比增長5.1%，其中36宗認定不構成犯罪。

今年要依法嚴懲危害國安 嚴打電信網騙

他提到，去年審結電信網絡詐騙案件3.1萬件，涉及6.4萬人，案件數量同比增長48.4%。堅持寬嚴相濟，嚴懲幕後金主、組織頭目和骨幹分子，對受蠱惑幫助信息網絡犯罪活動、淪為電詐「工具人」的在校及剛畢業學生等依法從寬處理，加強教育警示。

張軍又表示，去年審結貪污賄賂等職務犯罪案件2.4萬件，涉及2.7萬人，案件數量同比增長19.9%，點名指沈德詠、盛光祖、李文喜等30名原中管幹部被依法懲處，贓款贓物一律追繳；強調堅決打破腐敗分子「一人逃亡、全家得利」的迷夢。

Ad Block

他又表示，去年強化人權和訴訟權利保障，堅持罪刑法定、證據裁判、疑罪從無，其中再審改判無罪87件，涉及122人。另外，強化港澳台同胞、海外僑胞和歸僑僑眷合法權益保障，其中涉及三地司法協助互助案件9265件，同比增長17.3%。

原文刊登於 香港電台

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受