全國兩會2024｜李慧琼相信今年兩會不閉環管理　陳勇指心情「既輕鬆又緊張」

全國兩會下周在北京召開，多名港區全國人大代表和政協委員早上在本港先進行檢測。人大常委李慧琼表示，相信今次兩會不會進行閉環管理，但按照過往在北京出席人大常委會會議的安排，會議有嚴格管理，希望大家集中精神參與會議，其他非會議行程就未必需要參加，大會亦會於合適時候，邀請各與會人士進行檢測，以確保會議安全，估計常委會的安排亦會適用於今次全國兩會，至於對傳媒的檢測及管理安排，就有待大會公布。 李慧琼又說，《基本法》23條立法是香港特區政府的工作，相信中央亦高度重視，估計港區人大政協與領導人交談時會有機會觸及，而發展經濟、大灣區建設、十四五規劃實施情況，亦是重點議題。

港區人大代表團新聞發言人、民建聯副主席陳勇表示，檢測是必要措施，全球仍有很多不同病毒存在，需要多加小心，確保會議順利，至於到北京後是否需要再進行檢測就有待大會通知，期望今次兩會各項事情都順利進行。 他又相信，兩會期間各人大代表和政協委員都會較多討論「拼經濟、為民生」的議題，現時美國、英國為首的政客遏制中國發展，更加需要集中全國之力令到經濟更上一層樓。 另一名全國人大代表、前運輸及房屋局局長陳帆說，兩會期間所有領導人都在場，為了確保健康環境和會議順利進行，認為人大政協事前做檢測是應該的。他又說，今次懷着輕鬆和緊張的心情準備到北京出席兩會，心情緊張是因為兩會是非常嚴肅會議，事前有相當多準備工作，亦要留意社會最新發展，達致履職盡責。