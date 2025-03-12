全國兩會2025｜中醫藥管理局讚香港中醫醫院標準高　兩地合作前景廣闊

香港中醫醫院預計今年底起分階段投入服務，由浸會大學管理和營運。全國政協委員、國家中醫藥管理局局長余艷紅，在全國兩會期間接受港台訪問說，相信中醫醫院的設立，有利中醫藥推廣到世界各地，認為國家在中西醫結合治療探索得非常理想，內地與香港在應對慢性疾病和奇難雜症方面，展示廣闊合作前景。
余艷紅說，香港相關部門曾訪京與當局就醫院籌建交流，管理局亦曾於訪港期間到醫院視察，認為標準非常高，雙方又建立人才培訓計劃，邀請香港中醫師到內地大灣區城市執業，並安排內地專家到香港交流。
香港中醫醫院料7月完工 私營收費仍在討論
身兼全國政協的浸大校長衞炳江說，正密鑼緊鼓準備開幕，進度符合預期，預計大約7月完成興建，其後再開展人員培訓。首年將提供門診服務，已邀請內地中醫藥專家來港工作。醫院會以公私營合作模式運作，公營服務收費預計與公立醫院看齊，私營收費仍在討論階段，主要考慮市場需要和收支平衡等。
另一名政協委員、首都醫科大學附屬北京中醫醫院院長劉清泉說，內地中醫院的醫生，會在在診療過程中因應不同個案，考慮採用中醫、西醫或中西醫結合治療，預料香港中醫醫院啟用後，前期採用中西醫協同診症，再逐漸走向中西醫融合。
本身是浸大中醫藥學院榮譽教授的政協委員唐旭東說，在港設立中醫藥的專門醫院，有利港人應對慢性病和老年病；同時本港中醫診所運作理想，公立醫院中醫診所人員亦有到內地進修交流，為香港開設中醫醫院奠定基礎。
原文刊登於 香港電台