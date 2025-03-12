全國兩會2025｜中醫藥管理局讚香港中醫醫院標準高　兩地合作前景廣闊

香港中醫醫院預計今年底起分階段投入服務，由浸會大學管理和營運。全國政協委員、國家中醫藥管理局局長余艷紅，在全國兩會期間接受港台訪問說，相信中醫醫院的設立，有利中醫藥推廣到世界各地，認為國家在中西醫結合治療探索得非常理想，內地與香港在應對慢性疾病和奇難雜症方面，展示廣闊合作前景。

余艷紅說，香港相關部門曾訪京與當局就醫院籌建交流，管理局亦曾於訪港期間到醫院視察，認為標準非常高，雙方又建立人才培訓計劃，邀請香港中醫師到內地大灣區城市執業，並安排內地專家到香港交流。