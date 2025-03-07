全國兩會2025｜周進強冀啟德體育園辦國際活動　劉國梁稱或在港辦大賽

在北京，全國政協委員兼中國奧委會副主席周進強接受香港電台訪問說，目前全運會各項工作籌備順利，有信心成為強國建設中非常重要的里程碑。
對於香港主會場啟德體育園本月初正式開幕，本身是國家體育總局前副局長周進強說，很多參與開幕式的內地體壇名將對新場館讚不絕口，相信體育園有助促進兩地交流，希望有機會在啟德體育園舉辦國際活動，或香港與內地的交流賽事。
上月在黑龍江哈爾濱舉行的亞洲冬季運動會，港隊派出100人參與6個分項賽事，人數是歷來之冠。周進強說，冰雪運動由北方擴展到南方甚至港澳地區，體現經濟和社會的發展，以及港澳居民對冰雪運動的熱愛，內地當局將創造更多條件，協助港澳地區的冰雪項目運動員，歡迎他們到內地訓練和參賽。
劉國梁：港隊一直是世界平台的勁旅
另一名全國政協委員，中國乒乓球協會主席劉國梁認為，粵港澳大灣區交通便利，體育普及發展理想，今屆全運會由大灣區城市承辦，相信將在體育和旅遊方面帶來重大突破。
身兼世界乒乓球職業大聯盟理事會主席的劉國梁說，港隊一直是世界平台的勁旅，過去一年成績亮麗，巴黎奧運期間持續關注港隊表現，港隊能達到現時的水平並不容易，年輕小將在其他國際賽亦令人留下深刻印象，可見香港乒乓球運動持續廣泛發展，今年的大聯盟賽事總決賽可能在港舉行。
因應過去一年的「飯圈文化」，有部分球迷干擾賽事進行，劉國梁說，正確引導公眾文明觀賽是必須發展的過程，未來將出台文明觀賽倡議書，協調運動員、教練、裁判以及安保各方面，治理好賽場秩序。
原文刊登於 香港電台