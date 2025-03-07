全國兩會2025｜周進強冀啟德體育園辦國際活動　劉國梁稱或在港辦大賽

周進強說，11月在粵港澳三地舉行的全運會，各項工作籌備順利。（香港電台）

在北京，全國政協委員兼中國奧委會副主席周進強接受香港電台訪問說，目前全運會各項工作籌備順利，有信心成為強國建設中非常重要的里程碑。

對於香港主會場啟德體育園本月初正式開幕，本身是國家體育總局前副局長周進強說，很多參與開幕式的內地體壇名將對新場館讚不絕口，相信體育園有助促進兩地交流，希望有機會在啟德體育園舉辦國際活動，或香港與內地的交流賽事。

上月在黑龍江哈爾濱舉行的亞洲冬季運動會，港隊派出100人參與6個分項賽事，人數是歷來之冠。周進強說，冰雪運動由北方擴展到南方甚至港澳地區，體現經濟和社會的發展，以及港澳居民對冰雪運動的熱愛，內地當局將創造更多條件，協助港澳地區的冰雪項目運動員，歡迎他們到內地訓練和參賽。