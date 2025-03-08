全國兩會2025｜最高人民檢察院稱依法嚴懲危害國家安全犯罪

全國兩會正在北京舉行，最高人民檢察院檢察長應勇發表工作報告，提到今年要堅決維護國家安全和社會穩定，依法嚴懲危害國家安全犯罪、嚴重暴力犯罪、極端惡性犯罪，全力服務經濟社會高質量發展。

應勇表示，要積極融入進一步全面深化改革、推進中國式現代化進程，更好服務堅持全面依法治國、推進更高水準社會主義法治國家建設，堅持法律面前人人平等，依法履行法律監督職責，高質效辦好每一個案件。

回顧去年工作，應勇說去年全國檢察機關共辦理各類案件超過400萬件，其中最高人民檢察院辦理近9千件；全年批准逮捕各類犯罪嫌疑人75萬3千人，提起公訴約163萬人，包括起訴故意殺人、搶劫、綁架等犯罪超過6萬人，起訴涉黑惡犯罪1萬2千人，起訴「黃賭毒」、「盜搶騙」犯罪56萬4千人，從嚴打擊拐賣婦女兒童犯罪、起訴1,268人，依法懲治電信網絡詐騙犯罪、起訴7萬8千人，並聯合公安部督辦涉緬北電信網絡詐騙等重大案件，對緬北明家犯罪集團及關聯犯罪集團成員39人提出公訴、依法嚴懲。