全國兩會2025｜最高人民法院工作報告：促推法治經濟、信用經濟建設

在北京，最高人民法院院長張軍發表工作報告，提到今年的工作安排，包括要依法平等保護國有、民營，外資等各種所有制企業產權和自主經營權，促推法治經濟、信用經濟建設，依法保障創新創造，助力發展新質生產力，亦要加強涉外法治建議，提升涉外司法效能，依法反制非法制裁和「長臂管轄」，堅定維護國家主權、安全、發展利益。
報告又指出，今年是「十四五」規劃收官之年，要為高質量完成「十四五」規劃目標任務、為實現「十五五」 良好開局打牢基礎，提供有力司法服務，要穩中求進、緊扣推進中國式現代化履職盡責，全面準確貫徹寬嚴相濟的刑事政策，深入開展反滲透、反間諜、反分裂、反恐怖、反邪教鬥爭，推進掃黑除惡常態化，打好反腐敗鬥爭攻堅戰。
報告又提到，過去一年，全國各級法院嚴厲打擊嚴重危害社會秩序犯罪，審結電信網路詐騙案件4萬宗、涉及8萬2千人，按年增長26.7%，依法嚴懲涉緬北等跨境電信網絡詐騙犯罪。審結故意殺人等嚴重暴力犯罪案件4.9萬宗、5.8萬人，按年下降5.8%，較10年前下降28.7%，包括對駕車衝撞行人的樊維秋、校園持刀行兇的徐加金等判處死刑。
去年審結涉港澳台案件2.7萬宗
人民法院亦堅決維護國家政治安全，依法嚴懲顛覆分裂、滲透破壞、間諜竊密等犯罪，對宣揚「台獨」分裂主張、實施「台獨」分裂活動的楊智淵，以分裂國家罪定罪判刑，依法嚴懲不貸。 報告又提到，去年審結涉港澳台案件2.7萬宗，同比增長4.3%；辦理涉港澳台司法協助互助案件7,840宗，同比下降15.4%。
原文刊登於 香港電台