全國兩會2025｜最高人民法院工作報告：促推法治經濟、信用經濟建設

在北京，最高人民法院院長張軍發表工作報告，提到今年的工作安排，包括要依法平等保護國有、民營，外資等各種所有制企業產權和自主經營權，促推法治經濟、信用經濟建設，依法保障創新創造，助力發展新質生產力，亦要加強涉外法治建議，提升涉外司法效能，依法反制非法制裁和「長臂管轄」，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

報告又指出，今年是「十四五」規劃收官之年，要為高質量完成「十四五」規劃目標任務、為實現「十五五」 良好開局打牢基礎，提供有力司法服務，要穩中求進、緊扣推進中國式現代化履職盡責，全面準確貫徹寬嚴相濟的刑事政策，深入開展反滲透、反間諜、反分裂、反恐怖、反邪教鬥爭，推進掃黑除惡常態化，打好反腐敗鬥爭攻堅戰。