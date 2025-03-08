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2025-03-08 18:04:00

全國兩會2025｜最高人民法院工作報告：促推法治經濟、信用經濟建設

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最高人民法院院長張軍發表工作報告

最高人民法院院長張軍發表工作報告

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在北京，最高人民法院院長張軍發表工作報告，提到今年的工作安排，包括要依法平等保護國有、民營，外資等各種所有制企業產權和自主經營權，促推法治經濟、信用經濟建設，依法保障創新創造，助力發展新質生產力，亦要加強涉外法治建議，提升涉外司法效能，依法反制非法制裁和「長臂管轄」，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

報告又指出，今年是「十四五」規劃收官之年，要為高質量完成「十四五」規劃目標任務、為實現「十五五」 良好開局打牢基礎，提供有力司法服務，要穩中求進、緊扣推進中國式現代化履職盡責，全面準確貫徹寬嚴相濟的刑事政策，深入開展反滲透、反間諜、反分裂、反恐怖、反邪教鬥爭，推進掃黑除惡常態化，打好反腐敗鬥爭攻堅戰。

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財政預算案2025懶人包｜協助政策局和部門減少開支，全方位管控工務工程項目，減低建造成本。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜會調整「二元優惠計劃」及「公共交通費用補貼計劃」兩項交通資助計劃。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜在2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜協助政策局和部門減少開支，全方位管控工務工程項目，減低建造成本。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會透過發行政府債券融資，靈活運用資金，投資未來，為社會帶來更大回報及效益。政府發債所得資金將用在基建投資，不會用於支付政府經常開支。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜過去一段時間，部分政府收費未有按機制調整，政府將推行一系列措施，以反映成本及體現「用者自付」原則。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜財政預算案原則。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜預計全年潛在土地供應可興建約1.37萬個單位，未來5年會準備可供興建約8萬個私營房屋單位的土地。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜已覓得足夠土地滿足未來10年30.8萬個公營房屋單位的供應目標。私營房屋供應方面，未來5年平均每年落成量估計超過1.7萬個。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府透過一系列措施，關顧長者、保護兒童、支援殘疾人士、促進青年和婦女發展，同時優化公營醫療系統。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將預留1,500萬元，提升建造業的專業水平、創新能力及成本效益管理。又會為青年提供在職培訓及在職培訓津貼，吸引加入建造業及獲取專業資格。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會寬減2025/26年度首季住宅物業差餉、非住宅物業差餉；2024/25課稅年度薪俸稅和個人入息課稅、利得稅；以及發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，100元印花稅的物業價值上限，提高至400萬元，即日生效。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向「BUD專項基金」及「市場推廣及工商機構支援基金」注資並優化申請安排，繼續為企業提供信貸擔保，減輕中小企資金周轉壓力。 (添馬台Facebook)

報告又提到，過去一年，全國各級法院嚴厲打擊嚴重危害社會秩序犯罪，審結電信網路詐騙案件4萬宗、涉及8萬2千人，按年增長26.7%，依法嚴懲涉緬北等跨境電信網絡詐騙犯罪。審結故意殺人等嚴重暴力犯罪案件4.9萬宗、5.8萬人，按年下降5.8%，較10年前下降28.7%，包括對駕車衝撞行人的樊維秋、校園持刀行兇的徐加金等判處死刑。

去年審結涉港澳台案件2.7萬宗

人民法院亦堅決維護國家政治安全，依法嚴懲顛覆分裂、滲透破壞、間諜竊密等犯罪，對宣揚「台獨」分裂主張、實施「台獨」分裂活動的楊智淵，以分裂國家罪定罪判刑，依法嚴懲不貸。 報告又提到，去年審結涉港澳台案件2.7萬宗，同比增長4.3%；辦理涉港澳台司法協助互助案件7,840宗，同比下降15.4%。

原文刊登於 香港電台

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