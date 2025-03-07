全國兩會2025｜王毅回應特朗普「不停退群」　稱大國應有擔當不能恃強凌弱

在北京，中共中央政治局委員、外長王毅召開中外記者會，被問到美國總統特朗普重返白宮後，奉行美國優先政策，退出多個國際組織和協議，並對美國傳統盟友「威迫利誘」，中國是否可從中「坐享其成」，在全球事務中扮演更關鍵角色。 如各國強調「本國優先」 小國弱國會首當其衝 王毅表示，大國應當承擔國際義務，履行好大國擔當，不能唯利是圖，更不能恃強凌弱。他指出，如果各國均強調本國優先，世界就會倒退到叢林法則，小國弱國會首當其衝，國際規則秩序會受到嚴重衝擊。他指出，歷史應該向前，不能倒退，在中國看來，朋友應該是永遠的，利益應當是共同的。

王毅回應中美關係時說，相互尊重是國與國交往的基本準則，亦是中美關係的重要前題，任何一個國家都不能幻想一邊對華打壓遏制，一邊又與中國發展良好關係，形容這種「兩面人」的做法，不僅不利於雙邊關係的穩定，亦無法建立彼此的互信。

中方本著人道助打擊毒品 美國不應以怨報德 被問到美國總統特朗普以芬太尼為由，對中國輸美產品加徵新一輪關稅。王毅強調，中國一貫堅決打擊芬太尼，是當今世界禁毒政策最嚴格、最徹底的國家，而芬太尼在美國的濫用，是美國自身要面對和解決的問題，中方本著人道主義精神，為美國提供各種幫助，美國不應以怨報德，更不能無端加稅，指出並非負責任的大國所為。

王毅認為，美國應該檢視這些年的關稅戰、貿易戰中得到甚麼，重申中美經貿關係相互對等，如果選擇合作，就能實現互利共贏，如果一味施壓，中方必將堅決反制。他說中美都將在這個星球上長久存在，因此必須和平共處，中方將繼續按照國家主席習近平所提出的相互尊重、和平共贏、合作共贏三個原則，致力於中美關係的穩定、健康、可持續發展；同時希望美方傾聽兩國人民聲音，認清歷史發展大勢，客觀理性看待中國的發展。 被問到中美在科技領域的競爭，王毅說，中國的科技強國之路越走越闊，而無論是航天科技，或是晶片製造，外部施加的無理打壓從未停止，但他指出，哪裡有封鎖，哪裡就有突圍；哪裡有打壓，哪裡就有創新；暴風雨最猛烈的地方，正是「哪吒鬧海」、「一飛沖天」的舞台。

堅持一個中國就應反對台獨 以台制華無異螳臂擋車 王毅指出，支持各國主權領土完整，就應該支持中國實現完全統一，堅持一個中國，就應該反對任何形式的台獨，實現祖國統一是大勢所趨、大義所在，台獨分裂只會玩火自焚，以台制華無異於螳臂擋車，中國終將統一也必將統一。 臨近邊界緬北地區電詐園區已全部清除 王毅又回應，臨近邊界的緬甸北部地區的電詐園區已全部清除，中國、泰國、緬甸、老撾四個國家正在合力對泰緬邊境地區的電詐進行集中打擊，任務就是斬斷伸向人民群眾的黑手，切除網絡電詐這顆毒瘤。