全國兩會2025｜王滬寧：以習近平為核心帶領沉著應變順利完成目標任務

全國政協十四屆三次會議在北京人民大會堂召開，政協主席王滬寧發表工作報告提到，去年是中華人民共和國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。以習近平為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民，沉著應變、綜合施策，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務，中國式現代化取得新的重大成就，堅定全黨全國各族人民奪取新時代中國特色社會主義新勝利的決心和信心。

王滬寧表示全國政協常委會去年做了多項工作

王滬寧表示，去年也是人民政協成立75周年，全國政協常委會全面履行各項職能，做了多項工作，包括堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，夯實團結奮鬥的共同思想政治基礎；加強和創新經常性工作，提高履職成效；深化對外友好交往，服務黨和國家對外工作大局；加強自身建設，提升政協工作制度化規範化程式化水準；亦發揮統一戰線組織功能，其中組織深化港澳與內地交流合作考察，支持以「進校園」形式面向港澳青年舉行75場國情報告會。