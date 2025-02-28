全國兩會2025｜經濟增長目標或再定於約5%　聚焦促消費助民企推創科

瑞銀財富管理投資總監辦公室宏觀策略師李慧琪表示，從去年12月中央經濟工作會議基調來看，今年仍以穩增長、穩經濟為主。她說，面對外圍不確定性、內地本身面對的經濟挑戰，經濟增長要達標並不容易，認為中央仍需加強財政及貨幣政策的支持，特別是促進消費及內需方面。該行關注財政政策加碼規模，又預測今年消費品以舊換新金額，或會倍增至3000億元人民幣左右。

至於面對國際形勢越趨複雜，貿易戰升溫，如何推動內需成為經濟持續增長的關鍵之一。促消費、支持民企、房地產市場以及科技創新都是今年會議焦點。

十四屆全國人大三次會議將於3月5日在北京開幕，政協會議則於3月4日召開。市場普遍預料，中央或會將今年經濟增長目標再度定於5%左右；財政赤字率有機會增至約4%，並繼續保持寬鬆貨幣政策。

中央早前召開高規格民企座談會

中央早前召開高規格民企座談會，出席者包括多名科技界巨頭。李慧琪表示，從座談會等發出的訊號來看，中央繼續表達支持科技行業、新質生產力發展，但預料相關政策落實或要在兩會之後。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆則估計，中央過往已推出不少支持政策，今年兩會實際推出政策著墨未必多，反而作為十四五規劃收官之年，當局可能更強調政策的執行及落實。

另外，民營經濟促進法草案的二審稿已提交全國人大常委會審議。全國政協委員、廠商會會長盧金榮說，民營經濟促進法可確立民營經濟法律地位，減低政策不確定性，促進民企健康發展，提升信心。