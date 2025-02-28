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中國
2025-02-28 15:40:00

全國兩會2025｜習近平主持中共中央政治局會議　討論政府工作報告

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全國兩會2025｜中共中央政治局召開會議，總書記習近平主持。（新華社資料圖片）

全國兩會2025｜中共中央政治局召開會議，總書記習近平主持。（新華社資料圖片）

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中共中央政治局召開會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第三次會議審議的《政府工作報告》稿。總書記習近平主持會議。

中國經濟運行總體平穩

會議指出，過去一年，以習近平為核心的黨中央統攬全域、沉著應變，團結帶領全黨全國各族人民順利完成經濟社會發展主要目標任務。中國經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，社會大局保持穩定，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

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會議強調，今年是「十四五」規劃收官之年，做好政府工作，要在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，按照中央經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

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原文刊登於 香港電台

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