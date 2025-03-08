全國兩會2025｜趙樂際稱今年審議34件法律案　維護特區憲制秩序

趙樂際在工作報告指，過去一年各項工作取得新的進展和成效。

十四屆全國人大三次會議上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，習近平等黨和國家領導人出席。全國人大委員長趙樂際在工作報告指，過去一年各項工作取得新的進展和成效，包括兩次審議民營經濟促進法草案，加強憲法在特區的宣傳教育，組織香港、澳門、台灣代表赴河南、山西、廣東、甘肅、海南等地視察調研，為港澳代表舉辦專題講座等。

今年計劃審議34件法律案

趙樂際表示，去年主動加強對外宣介一國兩制主張和成功實踐，以及針對個別國家議會在涉華核心利益問題上的錯誤行徑，嚴正發聲和堅決駁斥，維護國家主權、安全和發展利益等。報告提出，今年的任務計劃審議34件法律案，趙樂際表示，將制定民營經濟促進法、民族團結進步促進法、金融法、金融穩定法等，以健全社會主義市場經濟法律制度。報告指，計劃修改網絡安全法等，完善國家安全體系和公共安全治理體系；至於涉外領域立法，就會修改對外貿易法，亦會圍繞人工智能、數字經濟、大數據等新興領域加強立法研究。