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2025-03-05 11:43:00

全國兩會2025｜5%左右GDP增長目標　擬發1.3萬億超長期特別國債　穩經濟大招一文睇清

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第十四屆全國人大三次會議，今早9時在北京人民大會堂開幕。(新華社圖)

第十四屆全國人大三次會議，今早9時在北京人民大會堂開幕。(新華社圖)

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第十四屆全國人大三次會議，今早(5日)9時在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強發表任內第二份政府工作報告。他提到以國家主席習近平思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，今年經濟增長目標為5%左右，並計劃發行1.3萬億元(人民幣，下同)超長期特別國債。此外，政府還計劃擬發行5,000億元特別國債，以支持國有大型商業銀行補充資本。下文將列舉李強工作報告的重點內容，方便大家全面了解。

第十四屆全國人大三次會議，今早9時在北京人民大會堂開幕。(新華社) 國務院總理李強發表任內第二份政府工作報告。(新華社) 全國兩會2025｜政府工作報告重點簡介。(新華社) 全國兩會2025｜政府工作報告重點簡介。(新華社) 全國兩會2025｜政府工作報告重點簡介。(新華社) 第十四屆全國人大三次會議，今早9時在北京人民大會堂開幕。(新華社) 第十四屆全國人大三次會議，今早9時在北京人民大會堂開幕。(新華社) 第十四屆全國人大三次會議，今早9時在北京人民大會堂開幕。(新華社)

全國兩會2025｜今年發展主要預期目標

  • 國內生產總值(GDP)增長：5%左右，與去年一致；
  • 城鎮調查失業率：5.5%左右；
  • 城鎮新增就業：1,200萬人以上；
  • 通脹率(居民消費價格漲幅)：2%左右，低於去年3%。

全國兩會2025｜實施更加積極財政政策

  • 擬發行超長期特別國債1.3萬億元，較去年增3,000億元；
  • 擬發行特別國債5,000億元，支持國有大型商業銀行補充資本；
  • 擬安排地方政府專項債券4.4萬億元，較去年增5,000億元
  • 今年合計新增政府債務總規模11.86萬億元，按年增2.9萬億元。

全國兩會2025｜赤字規模5.66萬億元

  • 赤字率：4%左右，比上年提高1%；
  • 赤字規模：5.66萬億元，比上年增1.6萬億元；
  • 一般公共預算支出規模：29.7萬億元，比上年增1.2萬億元。

全國兩會2025｜適時降準降息

  • 適時降準降息：保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配
  • 優化和創新結構性貨幣政策工具，更大力度促進樓市股市健康發展，加大對科技創新、綠色發展、提振消費以及民營、小微企業等的支持；
  • 推動社會綜合融資成本下降，提升金融服務可獲得性和便利度；
  • 保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定等。

全國兩會2025｜實施提振消費專項行動

  • 安排超長期特別國債3,000億元支持消費品以舊換新；
  • 創新和豐富消費場景，加快數字、綠色、智能等新型消費發展；
  • 落實和優化休假制度，釋放文化、旅遊、體育等消費潛力。

全國兩會2025｜持續用力推動房地產市場止跌回穩

  • 加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力；
  • 優化城市空間結構和土地利用方式，合理控制新增房地產用地供應；
  • 拓寬保障性住房再貸款使用範圍；
  • 發揮房地產融資協調機制作用，繼續做好保交房工作等。

全國兩會2025｜深化財稅金融體制改革

  • 大力推動中長期資金入市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設；
  • 改革優化股票發行上市和並購重組制度，加快多層次債券市場發展等。

全國兩會2025｜激發數字經濟創新活動

  • 持續推進「人工智能＋」行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢更好結合起來，並大力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備；
  • 擴大5G規模化應用，加快工業互聯網創新發展，優化全國算力資源佈局，打造具有國際競爭力的數字產業集群等。

全國兩會2025｜綜合整治「內卷式」競爭

  • 李強指綜合整治「內卷式」競爭，修訂出台新版市場准入負面清單，優化新業態、新領域市場准入環境，構建統一的信用修復制度，完善企業簡易退出制度。
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