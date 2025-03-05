全國兩會2025｜5%左右GDP增長目標　擬發1.3萬億超長期特別國債　穩經濟大招一文睇清

第十四屆全國人大三次會議，今早(5日)9時在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強發表任內第二份政府工作報告。他提到以國家主席習近平思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，今年經濟增長目標為5%左右，並計劃發行1.3萬億元(人民幣，下同)超長期特別國債。此外，政府還計劃擬發行5,000億元特別國債，以支持國有大型商業銀行補充資本。下文將列舉李強工作報告的重點內容，方便大家全面了解。