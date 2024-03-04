全國政協會議今召開 劉結一︰經濟前景光明

全國政協會議今午在人民大會堂開幕，會期6天，本月10日上午閉幕。今年有逾3,000名記者報名採訪。會議新聞發言人劉結一昨在發布會(圖)上指，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，推動高質量發展具有良好基礎和有利條件，經濟長期向好態勢將持續鞏固和增強，前景光明。

劉結一被問及有指中國經濟復甦有阻力時，說過去一年，中國頂住外部壓力，克服內部困難，經濟整體回升向好。他稱很多政協委員都感受到春節假期出遊熱、旅遊旺，並引述文化及旅遊部統計，指今年春節假期8天，國內旅游出遊4.74億人次、國內遊客出遊總花費逾6,300億元，均大幅增長並創歷史新高，側面反映人民群眾提升生活品質的消費需求，蘊含著巨大的潛能，是拉動經濟發展的強勁動力。