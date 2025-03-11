全國政協會議閉幕 王滬寧強調做好「四個凝聚」

全國政協十四屆三次會議昨日上午在北京人民大會堂閉幕。全國政協主席王滬寧發表講話，表示要扎實做好「四個凝聚」工作，並要切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用，加強海內外中華兒女大團結。他並稱，過去一年來在世界變局中之所以能續寫「風景這邊獨好」新篇章，起決定性作用的是習近平總書記領航掌舵。
王滬寧在講話中表示，全國政協十四屆三次會議是一次高舉旗幟、凝心聚力、求真務實、團結奮進的大會，充分彰顯了人民政協的顯著政治優勢，彰顯了我國全過程人民民主的蓬勃生機活力。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導出席大會開幕會和閉幕會，看望政協委員並參加聯組討論，同政協委員們共商國是。全體政協委員認真討論政府工作報告和其他報告，認真審議政協常委會工作報告和提案工作情況報告等文件，取得豐碩議政成果。
王滬寧稱，全體委員高度評價過去一年以習近平為核心的中共中央統攬全局、沉著應變，團結帶領全黨全國各族人民攻堅克難、砥礪奮進，順利完成經濟社會發展主要目標任務，推動中國式現代化取得新的重大成就。
續寫「風景這邊獨好」新篇章
他又說，全體委員一致認為新時代黨和國家面貌之所以能煥然一新，一年來在世界變局中之所以能續寫「風景這邊獨好」新篇章，起決定性作用的是習近平總書記領航掌舵，是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引。全體委員也一致表示，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，進一步堅定奪取新時代中國特色社會主義新勝利的決心和信心。
凝聚人心 共識 智慧 力量
王滬寧表示，要毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導，堅持人民政協性質定位，堅持團結和民主兩大主題，扎實做好凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量工作，緊緊圍繞推進中國式現代化履職盡責，切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用，更好發揮人民政協作為社會主義協商民主重要渠道和專門協商機構作用，不斷提高政治協商、民主監督、參政議政水平，更好擔負起把中共中央決策部署和對人民政協工作要求落實下去、把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來的政治責任。