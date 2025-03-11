全國政協會議閉幕 王滬寧強調做好「四個凝聚」

全國政協十四屆三次會議昨日上午在北京人民大會堂閉幕。全國政協主席王滬寧發表講話，表示要扎實做好「四個凝聚」工作，並要切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用，加強海內外中華兒女大團結。他並稱，過去一年來在世界變局中之所以能續寫「風景這邊獨好」新篇章，起決定性作用的是習近平總書記領航掌舵。

王滬寧在講話中表示，全國政協十四屆三次會議是一次高舉旗幟、凝心聚力、求真務實、團結奮進的大會，充分彰顯了人民政協的顯著政治優勢，彰顯了我國全過程人民民主的蓬勃生機活力。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導出席大會開幕會和閉幕會，看望政協委員並參加聯組討論，同政協委員們共商國是。全體政協委員認真討論政府工作報告和其他報告，認真審議政協常委會工作報告和提案工作情況報告等文件，取得豐碩議政成果。