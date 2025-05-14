全國通辦婚姻登記實施 內地「旅遊結婚」新模式勢興起

中國新修訂的《婚姻登記條例》本月10日正式實行，取消了自上世紀八十年代開始施行、結婚登記需要戶口本的規定，新人領證不再需要千里迢迢回鄉。據悉，當日北京市婚姻登記預約量約1,700對，其中涉及全國通辦業務約900對，較以往周末預約量增加；上海、南京等城單日登記量亦突破千對。在此背景下，多地出現「旅遊結婚」新模式，料可帶動文旅消費。 內地同胞之前要結婚，一般情況下新人需要攜戶口本在戶籍所在地辦理登記，但現已不需戶口本，可全國各地「通辦」。新人從提交本人居民身份證、本人無配偶以及與對方當事人沒有直系血親和三代以內旁系血親關係的簽字聲明、照片，到填表，再到登記員聯網核驗，整個過程僅需約10分鐘。

北京首個戶外婚姻登記點在一處四合院風格的院落裡，日前正式啟用，位處北京最繁華的前門大柵欄商圈，四周是照相館和提供婚禮用品和服務的商店。北京市西城區民政局預見到新規施行後可能出現的登記熱潮，新設立了這個別具特色的婚姻登記點。 除北京外，甘肅、遼寧等多地也有配套措施，確保新規順利落地，如甘肅完善線上線下婚姻預約服務，培訓打造規範專業的婚姻服務隊伍；遼寧實行婚姻登記全年無休工作制，並在公園、景點設置戶外登記點、頒證點。聽到婚姻登記「全國通辦」政策施行的消息，在遼寧省瀋陽市工作的一對新人劉晴和姚文玖感到高興不已，約好在今年5月21日——中文諧音是「我愛你」的日子，在工作地點登記結婚，劉晴說︰「我們兩家都不是瀋陽人，以前我們想在當地領證，路上比較耽誤時間。現在在瀋陽直接就能辦，真的很便民。」

多市打造「領證新地標」 不少城市藉婚姻登記「全國通辦」契機，開始嘗試「旅遊登記結婚」新業務，打造「領證新地標」，把婚姻登記部門遷入歷史保護建築及公園等熱門景點。 央視報道，「全國通辦」首日，上海全市17個婚姻登記機關共辦理婚姻登記1,673對，其中「全國通辦」佔462對。上海也正積極打造婚姻登記新場景，部分婚姻登記機關遷入歷史保護建築、公園及甜愛路等甜蜜地標。 有民眾表示，「我身邊就有一個小夥伴，在玉龍雪山腳下辦了一個非常浪漫的訂婚儀式，我看了也是非常的羨慕。但他回來之後告訴我，這次訂婚還有一個最大的遺憾，就是沒能直接拿結婚證書。現在婚姻條例修改之後，我們就可以直接邊旅行邊婚姻登記了。」另有人說︰「不同的地方的風俗習慣也不一樣，選擇旅行婚姻登記，能夠巧妙地化解雙方家庭，因地域、風俗習慣產生的分歧，還能節約成本，享受甜蜜的二人世界。」