全國鐵路料發送5.1億人次 內地春運展開出行火熱

內地一連40天的春運昨正式展開，交通部門預計春運期間全社會跨區人員流動量，將達90億人次，鐵路和民航客運量分別有望突破5.1億和9,000萬人次，均為歷史新高。新華社引述數據顯示，昨日春運首日，預計全社會跨區域人員流動量1.72億人次。其中鐵路客運量1,030萬人次、民航客運量204萬人次、公路人員流動量1.59億人次、水路客運量53萬人次。 今年是春節申遺成功後的首個春運，也是包含8天春節長假的春運。內地多地多部門聯手確保春運旅途便捷，其中北京站改善旅客進出站方式，提高通行效率；深圳北站聯同中鐵快運、深圳機場設立服務點，旅客下高鐵後可立即辦理登機和行李託運手續。

營業里程達4.8萬公里的高鐵是春運主力。中國高鐵去年投產新線2,457公里，令旅客春運出行更便利。在上海虹橋站，市民王欽然一家乘搭列車回老家湖州探親度假，連接長三角的滬蘇湖高鐵去年底開通，從上海回湖州僅需約一小時，王表示︰「不但車程用時比以前少了一半，可選車次也明顯增加。」 春節申遺成功帶動自駕遊 至於人流規模最大的自駕行，今年預計跨區自駕人員出行規模將達72億人次。據報春節申遺成功，帶家人來自駕遊、體驗各地不同春節民俗，成為不少人的過年方式。郭偉跟家人從河北唐山開車北上，在春運首日抵達遼寧阜新體驗民俗遊，對當地剪紙及春聯等大感興趣，指「申遺成功給春節增添了特別的味道」，「我們計劃一直開車到哈爾濱，深度體驗東北春節民俗」。眾信旅遊集團數據顯示，今年春節出遊人數料增長46%。

免簽增春運「外國面孔」 受240小時過境免簽新政落地、過境免簽人員入出境口岸增加等利好因素影響，「China Travel」熱度不減，令愈來愈多外國面孔出現在「春運大軍」中。攜程報告指，今年春節外國遊客來華旅遊訂單量同比增203%。波蘭遊客瑪格達萊娜昨跟家人一起在上海浦東機場候機，準備飛往瀋陽，開啟中國東北之旅，他們之後將乘高鐵前往鞍山等地，「聽說過中國的春運，這次能趕上感覺很特別，既可欣賞沿途美景、領略民俗，還能多一份另外的體驗。」。