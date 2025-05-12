全國首例！侵入式腦機接口臨床試驗 失四肢者用「腦力」玩馬里奧賽車

內地有公司完成全國首宗「侵入式腦機接口」的前瞻性臨床實驗，是繼美國富商馬斯克旗下「Neuralink」後，全球第二家進入臨床階段的「侵入式腦機介面」公司。參與試驗的是一位失去四肢的人士，植入有關的「腦機接口產品」後，可憑意念玩《馬里奧賽車》遊戲，在公路上飛馳。 上海階梯醫療科技有限公司的科學家們日前發布片段公開研究成果，該名參與試驗的男子在高壓電擊事故中失去四肢，3月25日在復旦大學附屬華山醫院接受手術，植入該款腦機接口產品，手術歷時僅個多小時，他之後留院等待傷口復元並接受簡單訓練，於一周後出院。

兩根僅有頭髮絲百分一粗細的柔性電極經，由微創手術埋入受試者大腦，再連接在一塊鑲嵌在顱骨上的硬幣大小的植入體上。透過該述植入體，採集到的大腦訊號能以無線的方式傳輸給外部設備，再轉換成電腦能夠理解的操作意圖。 經過一個多月的訓練，受試者已能用意念操作電腦，玩賽車和下棋等遊戲。腦機接口系統可望讓癱瘓的受試者控制電腦、機械手臂、電動輪椅等設備，但要達到更精細的控制，仍需要採集更多、更準確的腦部訊號。

植入體及電極均較Neuralink輕薄 公司創辦人、中國科學院腦智卓越中心研究員趙鄭拓表示，跟同樣採用侵入式方案的Neuralink相比，該公司植入體薄約一半，直徑26毫米、僅硬幣大小，而厚度不到6毫米，是全球最小尺寸的腦控植入體，故毋須貫穿顱骨，只須於大腦運動皮層上方顱骨上「打薄」出一塊5毫米左右的凹槽，用以鑲嵌設備，再在凹槽中打一個小孔，將電極尖端植入腦組織，深度約在5至8毫米。

今次使用的電極是目前全球最小尺寸的神經電極，截面積僅為Neuralink所使用電極的五分一至七分一，其纖細等可飄起來，彎曲時候產生的力度，並細胞之間的作用力差不多，讓腦細胞幾乎意識不到旁邊有異物。 受試者將先訓練對電子設備的控制，實現在手機、平板、電腦上操控遊標。下一步就是嘗試對機械手臂、輪椅等智慧型裝置進行控制，幫助受試者在現實生活中完成抓握等操作，預料整個訓練時間需時約3至6個月。公司明年初會開展大規模的臨床試驗，預計將招募30到40名受試者，相關產品有望於2028年左右投入市場。