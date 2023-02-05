全國首例｜江蘇婦放生過萬公斤鯰魚祈福 法院轟破壞生態判賠5.8萬人民幣

不少人會以祈福之名放生，但往往沒注意到，在不適當地方放生不適當物種，隨時「放生變殺生」，害死被放生的動物之餘，還影響當地生態環境，不當放生行為亟需規管、處罰。全國首宗非法放生外來物種案，上周五在江蘇南京環境資源法庭公開審理並當庭宣判，被告徐女士因在長江流域重要水域所在地湖泊、江蘇常州金壇區「長蕩湖」，放生多達1.25萬公斤原產自非洲尼羅河水系的鯰魚，造成大量鯰魚死亡，並嚴重影響長蕩湖水質與生物多樣性，被判賠償5.8萬元(人民幣，下同)。 被告花16.67萬人民幣買魚放生 案情指，徐女士為給家人祈福，2020年12月從一名姓劉魚販處花16.67萬元購買一批黑魚和鯰魚來放生。同月12及13日，徐女士在常州金壇區錢資湖共放生兩車黑魚；14日再於錢資湖放生黑魚、鯰魚各一車，而當晚漁政工作人員巡查時，發現湖面有死亡鯰魚。同月15日上午，徐女士再次準備放生，遭漁政工作人員及現場民眾制止，並有人報警。徐女士遂將魚運至附近的長蕩湖，將1.25萬公斤鯰魚放生到湖中。沒多久，長蕩湖面就陸續出現大量死亡鯰魚。

當地政府10天撈出過萬公斤死亡鯰魚 常州市金壇區、溧陽市長蕩湖漁政監督大隊，同月20日開始派人打撈死魚，10天累計打撈出1.01萬公斤死亡鯰魚，支付打撈費、存儲費、無害化處置費等應急處置費用共9萬多元。 經中國水產科學研究院淡水漁業研究中心鑑定，死亡的鯰魚是名為「革鬍子鯰」的外來物種，這種偏肉食性的雜食魚類生長速度快、繁殖能力強，具較強入侵能力。由於革鬍子鯰屬熱帶魚類，在攝氏7度以下就會死亡，而長蕩湖地區冬天溫度在零度以下，故鯰魚投放到湖中不久即大量死亡。 損害蕩湖水生態環境 檢察院作出民事公益訴訟 南京市人民檢察院認為，徐女士無向地方漁業行政主管部門報告、涉事魚販明知徐女士未取得許可，就一次過向長蕩湖投放多達1.25萬公斤外來物種，違反生物多樣性保護及增殖放流的法律、法規、規章的規定，還導致長蕩湖水生生物系統及生態環境服務功能受損，依法應當承擔侵權責任，遂提起民事公益訴訟。