全國首隻哥基警犬亮相爆紅 「入編」竟因這特別優勢(多圖有片)

全國第一隻哥基警犬「福仔」日前在山東濰坊一場警營開放日活動中亮相。雖然沒有修長的四肢、矯健的體型，但牠用笑臉和小短腿以及精湛的搜爆技術，迅速在網上爆紅。當地警犬基地表示，福仔雖然腿短，但卻成為優勢，例如可鑽搜索較狹窄的空間。

福仔是男哥基，6個月大，現任預備役警犬。國外曾有過柯基成為優秀警犬的案例，福仔的出現，再次打破大家對「小短腿」不能成為警犬的刻板印象。

表現亮眼成「優等生」

濰坊市公安局警犬基地負責人王亞男說，「我認為福仔是柯基犬中比較上進的犬」。福仔2個月時的各項性能就超越了不少同齡的警用犬，成為預備役警犬的福仔，面臨着「繁重課業」。每天的訓練分為上下午，涉及多個項目，包括服從、搜爆、嗅聞等。在整個幼訓過程中，福仔的表現都十分亮眼，是個「優等生」。