全國首隻哥基警犬亮相爆紅 「入編」竟因這特別優勢(多圖有片)

全國第一隻哥基警犬「福仔」日前在山東濰坊一場警營開放日活動中亮相。雖然沒有修長的四肢、矯健的體型，但牠用笑臉和小短腿以及精湛的搜爆技術，迅速在網上爆紅。當地警犬基地表示，福仔雖然腿短，但卻成為優勢，例如可鑽搜索較狹窄的空間。
福仔是男哥基，6個月大，現任預備役警犬。國外曾有過柯基成為優秀警犬的案例，福仔的出現，再次打破大家對「小短腿」不能成為警犬的刻板印象。
表現亮眼成「優等生」
濰坊市公安局警犬基地負責人王亞男說，「我認為福仔是柯基犬中比較上進的犬」。福仔2個月時的各項性能就超越了不少同齡的警用犬，成為預備役警犬的福仔，面臨着「繁重課業」。每天的訓練分為上下午，涉及多個項目，包括服從、搜爆、嗅聞等。在整個幼訓過程中，福仔的表現都十分亮眼，是個「優等生」。
不過，有人對這隻「可愛到都想抱走」的警犬提出了質疑：它能越障並追捕、震懾嫌疑人嗎？王亞男表示，福仔在訓練中展現出它的獨特優勢，「環境適應能力很強、不敏感，對於物品佔有慾望強，又喜歡吃東西，都特別有利於我們去訓練」。
仍需訓練適應複雜環境 才能投入工作
面對質疑，福仔用努力交出了漂亮的成績單。訓練了四個月的牠，可以利用腿短優勢，直接鑽到車底進行搜尋，搜索房間內一些較狹窄的空間時，它都可以很順利地鑽進去。長相「親民」的福仔，還可以增進警犬和市民間的互動。正是福仔這些閃光點，讓大家一致堅定地選擇它作為預備役警犬。但福仔仍是「寶寶」，需要訓練一段時間，適應複雜環境才能投入工作。
“腿不在長，能搜就行！” 預備役警犬“福仔”在警營開放日活動上亮相！#趣聞（來源：閃電新聞） pic.twitter.com/pkCLfmgOJB— 中國新聞社 (@CNS1952) March 25, 2024
柯基警犬福仔 pic.twitter.com/vnnZSc9YGi— 蓝漪 (@ohsweetmemory) March 25, 2024