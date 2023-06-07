全國高考今日開考　今年1291萬人報考創新高

全國高考今日開考，今年有破紀錄的1,291萬人報考，比去年增加98萬人，再創歷史新高。當局亦嚴厲打擊手機作弊。今年高考亦是疫情後首次大規模國家教育考試。北京市針對考場衞生防疫，每考點都設置3個備用考場，安排一名校醫負責防疫工作。
全國今年有1,291萬人報考，創有紀錄以來新高，全國共設考場7,726個、考場34.5萬個，部署監考員101.3萬人。今天上午，舉行的是語文科目的考試。在北京東城區這個高考考場，一早已有不少家長或教師在門外為考生送考。有考生趁未入考場，爭取時間溫書。考場門外的告示牌除了為送上祝福，並提醒考生切勿帶手機進入考場。在廣州，今年有近6萬名考生，分別到60個試場應考。家長們紛紛穿上紅色衫送考，圖個好意頭。
當局嚴厲打擊手機作弊
開展防範手機作弊專項治理是今年考試工作的一大亮點，相關部門要求一線安檢員、監考員認真履行職責，及時發現、制止違規行為，對於因未嚴格履行工作職責造成考生將手機等通訊設備帶入考場和實施作弊行為的，嚴肅追責問責。
此外，為了減低對考生造成影響，考場附近的馬路都增設了臨時路牌，提醒駕駛者不可響號。現場有多名公安維持秩序，部分戴上「護衛高考」的臂章，現場亦有特警持槍駐守。進入試場的安檢亦加強，考生要向保安展示背囊內物品。