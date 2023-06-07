全國高考今日開考　今年1291萬人報考創新高

全國高考今日開考，今年有破紀錄的1,291萬人報考，比去年增加98萬人，再創歷史新高。當局亦嚴厲打擊手機作弊。今年高考亦是疫情後首次大規模國家教育考試。北京市針對考場衞生防疫，每考點都設置3個備用考場，安排一名校醫負責防疫工作。

全國今年有1,291萬人報考，創有紀錄以來新高，全國共設考場7,726個、考場34.5萬個，部署監考員101.3萬人。今天上午，舉行的是語文科目的考試。在北京東城區這個高考考場，一早已有不少家長或教師在門外為考生送考。有考生趁未入考場，爭取時間溫書。考場門外的告示牌除了為送上祝福，並提醒考生切勿帶手機進入考場。在廣州，今年有近6萬名考生，分別到60個試場應考。家長們紛紛穿上紅色衫送考，圖個好意頭。