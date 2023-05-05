全球半導體需求下滑　過去兩年內地近萬間相關企業倒閉

受到經濟衰退、消費萎縮的影響，全球半導體需求下滑趨勢持續，各大廠都出現獲利大幅縮水或甚至虧損的窘境。（示意圖／Pixabay）

受到經濟衰退、消費萎縮的影響，全球半導體需求下滑趨勢持續，2023年各大廠包括三星、英特爾都出現獲利大幅縮水或甚至虧損的窘境。同樣的，在美國技術限制下的內地半導體產業情況亦不容樂觀。內地半導體企業近日相繼發布2023年第一季度財報，約有8成企業利潤下滑，其中多家由盈轉虧，只有不到2成的企業營收出現增長。

其他的大廠如三星一季度利潤下滑96%，SK海力士、美光都陷入虧損，就連台積電、高通、AMD等獲利也都下滑。據研究機構表示，全球前10大晶片企業，至少有9家下滑或虧損。

國際大廠如此，內地半導體產業同樣面臨不景氣。報導指出，內地半導體業2023年第一季度業績已有20多家公布，其中80%利潤下滑，多家企業由盈轉虧，只有不到20%的企業有增長。

其中晶片設計、封測、製造等類別都在下滑或虧損，只有半導體設備業當中有幾家迎來了較高的增長。這意味著當前半導體行業景氣大幅下滑，只有半導體設備業受益於國產替代政策，才會出現業績增長的現象。

預料倒閉企業數目會大幅增加

2022年，內地申請吊銷、註銷半導體相關企業達到5746家，比2021年的3420家增長68%，這2年加起來大約總共消失了近萬家半導體企業，相較於外國半導體業，整體情況顯然更加嚴峻。雖然這些註銷的企業有很多都是蹭政策熱度、騙補助後放著爛尾的企業，但許多努力經營的企業也在這2年不景氣的環境下倒閉，證明要在競爭激烈的半導體業立足並不容易。

報導指出，目前內地還有17萬多家晶片企業，2023年的不景氣仍會持續，情況將會比前一年更加困難，預估2023年消失的半導體企業會更多，可能進入大規模淘汰階段。加上美國對內地半導體業技術與設備管制的封鎖策略持續進行，內地的半導體業將面臨到比過去2年更加嚴峻的形勢，倒閉退場的企業數會大幅增加。

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