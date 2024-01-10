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中國
2024-01-10 15:20:00

全球最大貨櫃船「東方瓦倫西亞」試航　屬香港航運與物流公司

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「東方瓦倫西亞」是中遠海控旗下的東方海外貨櫃航運有限公司擁有，該船是東方海外訂購的十二艘環保型24188 TEU船舶系列中的第七艘，也是東方海外在2024年第一艘投入營運的新船，將服務遠東-西北歐AEU1路線。

全球最大級貨櫃船「東方瓦倫西亞」號，在9日上午離開內地長江南通段水域，展開試航之行，船隻最多可載運24188個標準大小貨櫃，高度可達22層樓，多項指標達到世界領先水平。「東方瓦倫西亞」是中遠海控旗下的東方海外貨櫃航運有限公司擁有，該船是東方海外訂購的十二艘環保型24188 TEU船舶系列中的第七艘，也是東方海外在2024年第一艘投入營運的新船，將服務遠東-西北歐AEU1路線。

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東方海外貨櫃航運公司（OOCL）是香港公司

「東方瓦倫西亞」總長399.99米（因蘇伊士運河限制超過400米不得通過），寬61.3米，深33.2米，最大載貨量為24188個標準貨櫃，滿載後可達22層樓高度，船隻融合當今船舶建造前沿技術，多項指標達到世界領先水平 ，為協助該船順利出海試航，南通邊檢站還安排專案勤務小組登輪保障，透過窗口「一站式」服務、同步船體檢查等措施，確保船舶離港「零等待」「零延時」。東方海外貨櫃航運公司（OOCL），是一家香港貨櫃航運與物流服務公司，為東方海外（國際）有限公司（OOIL）的全資子公司，在全球一百多個城市中，設有約一百三十個營運據點，船隊穿梭於數以百計的航線中，為全球貿易往來搭建重要通道。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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