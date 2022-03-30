全球糧食危機迫在眉睫 內地學者：中國有底氣打贏這場糧食保衛戰

國家主席習近平月初曾強調「要樹立大食物觀」，確保糧食供應的同時，「保障肉類、蔬菜、水果、水產品等各類食物有效供給，缺了哪樣也不行」。報道指，中國最突出的糧食安全問題是「結構性短缺」，其中大豆對外過度依賴問題嚴重。中國進口大豆主要用於榨油及生產飼料蛋白，「旨在彌補結構性短缺、優化供給結構，是一種必要調劑」。中國海關數據顯示，2016年起中國每年大豆進口量約佔全球大豆貿易量的六成，國家統計局數據則顯示，去年中國大豆產量1,640萬噸，相當於同年大豆進口量的17%。然而，國際市場上的大豆價格近半年持續上漲，至近3個月更劇烈波動，平均上漲10%；粟米價格近半年亦持續上漲，小麥價格也在上個月按月大漲22.7%。

積極恢復東北大豆種植面積 推廣大豆粟米相間種植

報道引述多名農業學者指，中國能從容應對糧食危機的「底氣」，是來自「谷物基本自給，口糧絕對安全」、「手中有糧，心中不慌」。今年政府工作報告、中央一號文件及農業農村部一號文件，均已明確要求提高大豆和油料產能，中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部長唐仁健還曾表示，要積極恢復東北地區的大豆種植面積，「『油瓶子』裡盡可能多裝中國油」；中國今年更「重點在做兩大準備」，包括在全國16省推廣「大豆粟米帶狀複合種植」最少1,500萬畝，即充分利用高位作物粟米的低位空間來種植大豆，實現作物「協同共生、一季雙收、年際間交替輪作」，有效解決兩者爭地問題。

據報「大豆粟米帶狀複合種植」全國試點試驗種植面積已超過700萬畝。多地亦已提出今年大豆擴種目標，其中黑龍江達6,850萬畝，比去年增加逾1,000萬畝；遼寧最少達165.8萬畝，比去年增加逾10萬畝。

有信心今年夏糧豐收 糧食年產量維持1.3萬億斤以上

此外，2021年中國糧食總產量達13,657億斤，按年增267億斤，連續18年豐收，唐仁健早前表示有信心今年「奪取夏糧豐收」，確保今年糧食產量保持在1.3萬億斤以上。國家糧食和物資儲備局近日更強調，國內糧食庫存一直處於較高水平，而且目前36個大中城市及市場易波動地區成品糧油庫存保障能力都在20天以上。