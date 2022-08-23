全球經濟持續衰退 任正非：華為要「把活下來作為最主要綱領」

新冠疫情影響全球經濟，民眾消費能力下降，國產手機品牌「華為」創辦人任正非下令要改變經營方針，在一封致全體員工的信中強調，「把活下來作為最主要綱領」，全面縮減甚至關閉邊緣業務，從追求規模轉向「追求利潤和現金流」，確保能度過未來3年的艱難時期。

內地「第一財經」報道，華為內部論壇周一下午上載了一篇題為《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》的文章，內容為任正非對全體員工的新要求。 任正非：戰爭、打壓、疫情、消費力下降 華為面對供應與市場壓力 任正非指出，來10年或是「非常痛苦的歷史時期，全球經濟會持續衰退」。在俄烏戰爭和美國繼續封鎖打壓之下，「全世界的經濟在未來3到5年內都不可能轉好」，加上疫情影響，「全球應該沒有一個地區是亮點」，而且民眾消費能力會大幅下降，這些對於華為來說不僅是「供應的壓力」，還有「市場的壓力」。