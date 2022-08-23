全球經濟持續衰退 任正非：華為要「把活下來作為最主要綱領」

新冠疫情影響全球經濟，民眾消費能力下降，國產手機品牌「華為」創辦人任正非下令要改變經營方針，在一封致全體員工的信中強調，「把活下來作為最主要綱領」，全面縮減甚至關閉邊緣業務，從追求規模轉向「追求利潤和現金流」，確保能度過未來3年的艱難時期。
內地「第一財經」報道，華為內部論壇周一下午上載了一篇題為《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》的文章，內容為任正非對全體員工的新要求。
任正非：戰爭、打壓、疫情、消費力下降 華為面對供應與市場壓力
任正非指出，來10年或是「非常痛苦的歷史時期，全球經濟會持續衰退」。在俄烏戰爭和美國繼續封鎖打壓之下，「全世界的經濟在未來3到5年內都不可能轉好」，加上疫情影響，「全球應該沒有一個地區是亮點」，而且民眾消費能力會大幅下降，這些對於華為來說不僅是「供應的壓力」，還有「市場的壓力」。
任正非：華為要以現金流和真實利潤為中心
任正非呼籲，華為對未來過於樂觀的預期情緒「要降下來」，強調「2023年甚至到2025年，一定要把活下來作為最主要的綱領活下來，有質量的活下來」，並稱「如果按計劃在2025年我們會有一點點希望，那麼我們要先想辦法度過這3年艱難時期」，而「危難時期主要是要造血」，做好現金流規劃，「生存基點要調整到以現金流和真實利潤為中心，不能再以銷售收入為目標」。
任正非：華為要面對現實 收縮或關閉盲目擴張投資業務
任正非又強調，「我們要面對現實，不要有太遙遠太偉大的理想，快刀斬亂麻」，盲目擴張、盲目投資的業務要收縮或關閉，將人力物力集中在「主航道」，市場結構亦要作出調整，「研究一下哪些地方可以做，哪些地方應該放棄……我們也有肥肉市場，把原來啃骨頭的人員調去啃肥肉」。
任正非：讓寒氣傳遞到每個人 員工考核加重現金流與利潤比例
任正非還表示，要「讓寒氣傳遞到每個人」，以「激勵大家去爭搶利潤」，今年和明年的員工考核，都要提升現金流和利潤的權重，獎金、升職、升級，均要與經營結果掛鈎，「寧可銷售收入下滑一些，但利潤和現金流要增長」。