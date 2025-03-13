全球首場人形機械人馬拉松　下月北京開跑(有片)

北京市政府日前宣布，今年4月13日舉辦的北京亦莊半程馬拉松賽事，將設置人形機器人的半程馬拉松賽(全長約21公里)，這將是全球首個人形機械人參加馬拉松賽事。
綜合《新京報》等內地媒體報道，北京經開區工委委員、管委會副主任李全表示，今年人形機械人將與運動員在起點同時鳴槍起跑，採取「同步報名、同一賽道、同時起跑」的原則，為確保人機安全，全程採用鐵馬隔離或綠化帶隔離的方式，機械人將與運動員共跑同一路線，但有單獨賽道。參賽的機械人必須具備人形外觀、雙足行走或奔跑，不能是輪式結構。在控制方式方面，可以是手動遙控(包含半自主)，也可以是完全自主的控制方式。
機械人途中可換電池 換機械人則罰時
機械人比賽的上限時間設置為3小時30分鐘(一般半馬關門時間為3小時)。比賽過程中，可以更換電池，也可更換機械人，以接力形式參加全程比賽。依據比賽過程中完賽時間、機械人更換次數進行綜合評價，比賽過程中更換機械人每次罰時10分鐘。參賽團隊須確保機器人不會對賽道、其他參賽機器人和周邊人員造成損害，必須遵守賽事包括比賽線路、賽事規則以及任何特定的技術要求等規則。
賽事設置了冠亞季軍，獎金分別為5,000元、4,000元、3,000元人民幣(下同)，另設完賽獎、最優耐力獎、最佳人氣獎、最佳步態獎、最佳形態創意獎等系列獎項，同時準備了科技創新研發獎勵。