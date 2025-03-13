全球首場人形機械人馬拉松　下月北京開跑(有片)

北京市政府日前宣布，今年4月13日舉辦的北京亦莊半程馬拉松賽事，將設置人形機器人的半程馬拉松賽(全長約21公里)，這將是全球首個人形機械人參加馬拉松賽事。

綜合《新京報》等內地媒體報道，北京經開區工委委員、管委會副主任李全表示，今年人形機械人將與運動員在起點同時鳴槍起跑，採取「同步報名、同一賽道、同時起跑」的原則，為確保人機安全，全程採用鐵馬隔離或綠化帶隔離的方式，機械人將與運動員共跑同一路線，但有單獨賽道。參賽的機械人必須具備人形外觀、雙足行走或奔跑，不能是輪式結構。在控制方式方面，可以是手動遙控(包含半自主)，也可以是完全自主的控制方式。