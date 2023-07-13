全球首枚 盼降成本 中國民企甲烷火箭成功入軌

早前探月工程的玉兔二號探月車，或成登月計劃載人月球車的藍本。(資料圖片)

中國航天工業再有突破，有望令太空任務成本降低。民營企業藍箭航天研發的「朱雀二號」遙二運載火箭昨晨發射，是全球首支以液氧甲烷為燃料的運載火箭成功升空、進入軌道，標誌著中國在新型低成本液體火箭推進劑在航天應用取得突破。

朱雀二號除了是全球首支進入軌道的液氧甲烷火箭，更是內地首創激光焊接液體火箭引擎噴咀，加快生產流程及降低成本，提高工序自動化和產品質量，達到國際領先水平。今次是朱雀二號第二次發射，首次發射在去年12月14日，因二級火箭引擎關機後，控制火箭姿態的游動火箭發動機異常熄火，導致發射失敗。

載人登月靠兩火箭運送

除運載火箭外，中國第一次載人登陸月球的計劃有更多細節公布。中國載人航天工程辦公室副總設計師張海聯，昨在中國(國際)商業航天高峰論壇透露，將於2030年前讓中國人登月，初步計劃是以兩枚火箭，分別運載飛船及月面登陸器升空，在月球軌道對接後，太空人轉乘登陸器，著陸月球。

張海聯表示，太空人抵達月面後，展開科學考察及採集月球樣本。任務完成後，太空人乘坐登陸器返回繞月軌道的飛船，然後帶同樣本坐飛船返回地球。當局為這次登月任務，特別研製長征10號運載火箭、新一代載人飛船、月面著陸器及載人月球車等。