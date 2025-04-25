全紅嬋乒乓球扣殺王宗源瘋狂慶祝　網民：想看樊振東高台跳水（有片）

跳水名將全紅嬋，近日和隊友王宗源在乒乓球館切磋球技。過程中王宗源完全招架不住全紅嬋的攻勢，最後她使出一招必勝殺球後獲勝，開心地原地跳躍，讓不少網友笑說，「很明顯的，樊振東有指導過了」。

據《西部決策》報道，世界泳聯的官方微博4月23日上傳一段影片，並寫下標題「跳水運動員的乒乓球大戰」。 畫面中，全紅嬋拉著隊友王宗源一起打乒乓球，兩人的乒乓球技術雖生澀，但仍以慢速打來回球。