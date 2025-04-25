全紅嬋乒乓球扣殺王宗源瘋狂慶祝　網民：想看樊振東高台跳水（有片）

跳水名將全紅嬋，近日和隊友王宗源在乒乓球館切磋球技。過程中王宗源完全招架不住全紅嬋的攻勢，最後她使出一招必勝殺球後獲勝，開心地原地跳躍，讓不少網友笑說，「很明顯的，樊振東有指導過了」。
據《西部決策》報道，世界泳聯的官方微博4月23日上傳一段影片，並寫下標題「跳水運動員的乒乓球大戰」。 畫面中，全紅嬋拉著隊友王宗源一起打乒乓球，兩人的乒乓球技術雖生澀，但仍以慢速打來回球。
過程中，全紅嬋的球越打越高，速度比對方還快，讓王宗源有些招架不住。 最後全紅嬋找到機會，揮出一記扣殺，讓王宗源措手不及。
網民︰還以為是在打羽毛球
贏球後的全紅嬋開心揮舞球拍，還興奮跳起。 影片引起粉絲熱議，「看得出來，全妹練過了」、「還以為是在打羽毛球，哈哈哈哈哈哈」、「夢姐（陳夢）親自指導過，不愧是衛冕冠軍的弟子」、「嬋寶師傅多呀，東哥（樊振東），夢姐（陳夢），龍爸（馬龍）」、「想看樊振東十米高台跳水，看能激盪出多少水花」、「現在終於在江湖可稱，天下第一龍哥的嫡傳弟子了」。
全紅嬋在參加巴黎奧運期間，因活潑可愛的個性，圈粉各隊，其中與乒乓球隊的樊振東、馬龍、王楚欽、陳夢在奧運期間，經常一起玩，樊振東更是她最愛的「東哥」，兩人打鬧的影片，經常讓粉絲哄堂大笑。
全紅嬋5月出戰跳水世界盃
全紅嬋正參加2025跳水世界盃，決賽將於5月2日至4日在北京舉行，全紅嬋與陳芋汐也將出賽女子單人10米高台，觀眾將再次欣賞到，水花消失術的對決。
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